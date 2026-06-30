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ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ने ही परफॉर्म किया है...वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू वाले सवाल पर श्रेयस अय्यर के जवाब ने मचाई खलबली

Shreyas Iyer's Stern Response on Vaibhav Sooryavanshi Debut Question: वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू वाले सवाल पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिस तरह से जवाब दिया है उसने खलबली मचा दी है.

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ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ने ही परफॉर्म किया है...वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू वाले सवाल पर श्रेयस अय्यर के जवाब ने मचाई खलबली
Shreyas Iyer on Vaibhav Sooryavanshi Debut Question

Shreyas Iyer's Response on On Vaibhav Sooryavanshi Debut Question:  भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला के पहले मैच में वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू को लेकर चुप्पी साध ली लेकिन कहा कि कुछ महीने पहले टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों का समर्थन करना जरूरी है.  आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के लिये सूर्यवंशी को टीम में शामिल किये जाने के बाद से उनके पदार्पण की मांग बढती जा रही है. अय्यर ने हालांकि कहा कि सभी खिलाड़ियों के लिये सुरक्षित माहौल होना जरूरी है. 15 साल के सूर्यवंशी को टीम में शामिल करने के लिये संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की सलामी जोड़ी को तोड़ना होगा. अय्यर ने पहले टी20 से पूर्व कहा ,‘‘ टीम में सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है. ऐसा नहीं है कि एक ही खिलाड़ी अच्छा खेल रहा है.'

उन्होंने कहा ,‘‘ हमें मौके और सुरक्षा दोनों देने होंगे ताकि हर खिलाड़ी में आत्मविश्वास बना रहे.  पिछला वर्ल्ड कप जीतने वाले खिलाड़ियों को पता है कि टी20 कैसे खेलता जाता है. वे लगातार इस प्रारूप में भारत के स्तंभ रहे हैं और उनका समर्थन करना जरूरी है.' यह पूछने पर कि क्या सूर्यवंशी कल डेब्यू कर सकते हैं, अय्यर ने कहा ,‘‘ किसी को नहीं पता कि क्या होने वाला है ,  हमें भी नहीं पता कि हम क्या करेंगे..यह काफी गोपनीय है. '

उन्होंने कहा ,‘‘ हम टीम में इस पर बात करते हैं. हम सभी को नहीं पता सकते कि क्या संयोजन लेकर उतरेंगे क्योंकि इससे विरोधी टीम को भी पता चल जायेगा.वह युवा खिलाड़ी है और जब भी उसे मौका मिलेगा, वह अच्छा खेलेगा.'' अय्यर ने इस बात से भी इनकार किया कि सूर्यवंशी के पदार्पण के लिये बाहर से भी मांग आ रही है." उन्होंने कहा ,‘‘ मैने ऐसा कुछ नहीं देखा । मुझे सच में नहीं पता. मैं समाचार नहीं देखता और न ही सोशल मीडिया.मैने कुछ नहीं सुना.''

आयरलैंड से सीरीज में मिली हार के बारे में उन्होंने कहा ,‘‘ यह शर्मनाक नहीं बल्कि दुखद थी क्योंकि हमने सोचा नहीं था कि आयरलैंड इतना अच्छा खेलेगा.'' उन्होंने कहा ,‘‘ उन्होंने हर विभाग में हमें कमतर साबित कर दिया. हम मैदान को भांपने और रणनीति बनाने के मामले में पीछे रह गए. हमने इस सीरीज से बहुत कुछ सीखा.''

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