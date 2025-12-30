T20 वर्ल्ड कप के लिए ओमान की टीम का ऐलान, इस भारतीय मूल के खिलाड़ी को बनाया कप्तान

ओमान ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. ओमान की कमान जतिंदर सिंह को सौंपी गई है, जबकि विकेटकीपर-बल्लेबाज विनायक शुक्ला को उपकप्तान नियुक्त किया गया है. यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च के बीच भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगा. ओमान ने साल की शुरुआत में एशिया कप में खेलने वाली टीम में 5 बदलाव किए हैं. जतिंदर पिछली टी20 वर्ल्ड कप में जगह बनाने से चूक गए थे, लेकिन इस बार उन्हें मौका दिया गया है.

ओमान चौथी बार मेंस टी20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने जा रहा है. इससे पहले ओमान ने 2016, 2021 और 2024 में पुरुषों का टी20 वर्ल्ड कप खेला था. ओमान को आगामी विश्व कप के लिए ग्रुप-बी में रखा गया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड और जिम्बाब्वे की टीमें भी शामिल हैं. ओमान अपने चौथे प्रदर्शन में शानदार छाप छोड़ने की कोशिश करेगा.

इस टीम ने आईसीसी एशिया-ईएपी क्वालीफायर के जरिए विश्व कप के लिए क्वालीफाई किया है. यह टीम 9 फरवरी से अपने अभियान की शुरुआत करेगी. ओमान का पहला मैच कोलंबो में जिम्बाब्वे के खिलाफ होगा. यह टीम 12 फरवरी को श्रीलंका से भिड़ने के बाद 14 फरवरी को आयरलैंड का सामना करेगी. इसके बाद 20 फरवरी को उसका सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा.

टी20 विश्व कप 2026 में 7 से 20 फरवरी के बीच कुल 40 ग्रुप मुकाबले खेले जाएंगे. प्रत्येक ग्रुप से शीर्ष दो टीमें सुपर-8 स्टेज में प्रवेश करेंगी, जो 21 फरवरी से 1 मार्च के बीच आयोजित होगा. सुपर-8 के खत्म होने पर शीर्ष 4 टीमें नॉकआउट स्टेज के लिए क्वालीफाई करेंगी. सेमीफाइनल 4 और 5 मार्च को खेले जाएंगे, जबकि 8 मार्च को खिताबी मुकाबले का आयोजन होगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए ओमान की टीम: जतिंदर सिंह (कप्तान), विनायक शुक्ला (उपकप्तान), मोहम्मद नदीम, शकील अहमद, हम्माद मिर्जा, वसीम अली, करण सोनावाले, फैसल शाह, नदीम खान, सुफयान महमूद, जय ओडेड्रा, शफीक जान, आशीष ओदेदारा, जितेन रामानंदी, हसनैन अली शाह.

