अब महिला विश्व कप के मैच बेंगलुरु में नहीं होंगे, इस शहर में शिफ्ट हुए मैच

महिला विश्व कप का आयोजन अगले महीने बारत में होने जा रहा है. और बेंगलुरु के प्रस्तावित मैचों को शहर से बाहर लेकर जाना पड़ा है

  • दिवसीय विश्व कप 2025 के बेंगलुरु में होने वाले मैच अब नवी मुंबई में खेले जाएंगे
  • चिन्नास्वामी स्टेडियम को आवश्यक प्रशासनिक और सुरक्षा मंजूरी न मिलने के कारण आयोजन से बाहर किया गया
  • डीवाई पाटिल स्टेडियम उद्घाटन मैच, सेमीफाइनल और फाइनल समेत पांच मैचों की मेजबानी करेगा
अगले महीने शुरू होने वाले महिला एक दिनी विश्व कप (ICC Womens World Cup 2025) के बेंगलुरु में होने वाले मैच अब नवी मुंबई में खेले जाएंगे. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने अप्रत्याशित परिस्थितियों का हवाला देते हुए शुक्रवार को यह घोषणा की. यह निर्णय बेंगलुरु स्थित एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के आवश्यक प्रशासनिक और सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने में विफल रहने के बाद लिया गया. इस कारण चिन्नास्वामी स्टेडियम 30 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट के मैचों की मेजबानी के लिए अयोग्य हो गया है. नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्टेडियम अब टूर्नामेंट के उद्घाटन मैच, सेमीफाइनल और संभवतः दो नवंबर को होने वाले फाइनल सहित पांच मैचों की मेजबानी करेगा.

आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने बयान में कहा, ‘हालांकि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हमें कार्यक्रम में बदलाव करते एक स्थान बदलना पड़ा, लेकिन अब हमें खुशी है कि हमारे पास पांच विश्वस्तरीय स्थान हैं, जहां महिला क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ मैच देखने को मिलेंगे.' उन्होंने कहा, ‘मंच तैयार है और मुझे विश्वास है कि यह टूर्नामेंट कल्पनाओं को नए पंख लगाएगा और प्रशंसकों की नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा.' बेंगलुरु को महिला वनडे विश्व कप के आयोजन स्थलों से बाहर करने का निर्णय चार जून को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के आईपीएल जीत के जश्न के दौरान स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के बाद लिया गया है, जिसमें 11 प्रशंसकों की जान चली गई थी.

इस घटना के बाद से स्टेडियम में कोई मैच नहीं हुआ है. भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ (केएससीए) को विश्व कप के लिए आवश्यक सुरक्षा मंज़ूरी प्राप्त करने का निर्देश दिया. लेकिन वह मंजूरी हासिल नहीं कर पाया जिसके कारण उसे विश्व कप के मैचों की मेजबानी से हाथ धोना पड़ा. आठ टीमों के इस टूर्नामेंट के अन्य स्थानों में गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम और कोलंबो शामिल हैं.

पाकिस्तान के खिलाफ मैच कोलंबो में

कोलंबो भारत-पाकिस्तान मुकाबले के लिए तटस्थ स्थल है, क्योंकि दोनों देशों ने बहुपक्षीय प्रतियोगिताओं के लिए भी एक-दूसरे का दौरा न करने का निर्णय लिया है. इस साल की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बनी सहमति के अनुसार, 2027 तक आईसीसी प्रतियोगिताओं में भारत-पाकिस्तान के सभी मैच तटस्थ स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे.

