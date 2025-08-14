विज्ञापन
विशेष लिंक

'अब चीजें बदल गई हैं और...', भुवनेश्वर ने विराट के साथ रिश्तों को लेकर किया खुलासा

Bhuvneshwar on Virat: आरसीबी की इस साल खिताबी जीत में विराट और भुवनेश्वर की खासी अहम भूमिका थी

Read Time: 2 mins
Share
'अब चीजें बदल गई हैं और...', भुवनेश्वर ने विराट के साथ रिश्तों को लेकर किया खुलासा
  • रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पिछले 18 वर्षों में रजत पाटीदार की कप्तानी में अपना पहला खिताब जीता था
  • भुवनेश्वर कुमार ने बताया कि अब उनकी विराट कोहली के साथ बातचीत मुख्यतः पारिवारिक विषयों पर केंद्रित होती है
  • युवावस्था में कोहली और भुवी के बीच बातचीत हंसी-मजाक और चुटकुलों के इर्द-गिर्द होती थी जो अब बदल गई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और भारतीय पूर्व पेसर भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने हाल ही में अपने पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) को लेकर बात की कि हालिया सालों में उनके पूर्व कप्तान के साथ रिश्ते कितने बदल चुके हैं. इन दोनों ने इस साल आरसीबी को उसका पहला खिताब जिताने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी. यह पिछले 18 साल में आरसीबी ने रजत पाटीदार की कप्तानी में सर्वकालिक पहला खिताब जीता था. 

एक यू-ट्यूब पोडकास्ट में भुवी ने कोहली के साथ अपने संबधों पर रोशनी डालते हुए कहा कि इन दिनों उनकी कोहली से ज्यादा बातचीत पारिवारिक विषयों पर होती है. वहीं, जब वे युवा थे, तो यह बातचीत हंसी-मजाक और चुटकुलों के इर्द-गिर्द होती थी. 

भुवी बोले,'अब चीजें अलग हैं. जब हम इन दिनों मिलते हैं, तो हमारी ज्यादातर बातचीत परिवार का पारिवारिक विषयों पर होती है क्योंकि अब हर किसी का परिवार है. हम अब बात करते हैं कि क्रिकेट से अलग जीवन में क्या चल रहा है.' उन्होंने कहा, 'वहीं, शुरुआती दिनों में जब हम युवा थे और शादीशुदा नहीं थे, तो ज्यादातर बातचीत हंसी-मजाक और चुटकुलों के इर्द-गिर्द होती थी. कुल मिलाकर यह एक बदलाव अब हुआ है.'

इस पेसर ने कहा, 'लेकिन मैं सोचता हूं कि मैदान पर हम पेशेवर हैं. हमें मैदान पर बेहतर करने के लिए वैसे रिश्ते की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आरसीबी ने मुझे, विराट या किसी और दूसरे खिलाड़ी को चुना है, तो वे हमें मैदान पर बेहतर करते देखना चाहते हैं. फिर इसका कोई मतलब नहीं कि हमारे बीच दोस्ती है य नहीं.' भुवी बोले, 'मैं सोचता हूं कि हम जानते हैं कि हमें मैदान पर क्या करना है. लेकिन जैसा मैंने कहा कि मैदान से बाहर चीजें उस तरीके से बदल गई हैं. हर कोई परिपक्व हो चुका है. हम उम्रदराज हो चुके हैं. इसलिए अब बातचीत भी अलग होती है.'

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhuvneshwar Kumar Singh, Virat Kohli, Royal Challengers Bengaluru, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com