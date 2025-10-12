बंगाल के बर्धमान स्टेशन पर नहीं हुई भगदड़, रेलवे ने दी ये जानकारी

पश्चिम बंगाल के बर्धमान रेलवे स्टेशन पर हुई एक घटना को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के बीच रेलवे ने स्पष्ट किया है कि स्टेशन पर किसी भी तरह की भगदड़ नहीं हुई थी. रेल मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि यह एक सामान्य दुर्घटना थी, जिसके बारे में गलत जानकारियां फैल गई. रेलवे के अनुसार, स्टेशन के फुट ओवर ब्रिज की सीढ़ियों पर एक महिला का संतुलन बिगड़ गया और वह गिर पड़ी.

महिला के गिरने से पास में चल रहे कुछ अन्य यात्री भी फिसलकर गिर गए. हालांकि, मौके पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों ने तुरंत स्थिति को संभाल लिया घायलों को प्राथमिक उपचार दिया गया. रेलवे डॉक्टरों की टीम ने मौके पर पहुंचकर घायलों का प्राथमिक इलाज किया. घटना में घायल हुए तीन लोगों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया है.

सभी घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है और किसी की भी मौत नहीं हुई है. रेलवे ने अपने बयान में यह भी स्पष्ट किया है कि घटना के समय स्टेशन पर भीड़ सामान्य थी और भगदड़ जैसी कोई स्थिति नहीं बनी थी. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कुछ वीडियो और संदेशों को भ्रामक बताते हुए रेलवे ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है. रेल प्रशासन ने कहा है कि यात्रियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है.