Petrol-Diesel Smart Card: पेट्रोल-डीजल भरवाने वाला स्मार्ट कार्ड के बारे में जानते हैं आप? बहुत काम की चीज है

Petrol-Diesel Smart Card: पेट्रोल-डीजल के दाम दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं. पेट्रोल पंप पर जाने से पहले कई बार बजट को लेकर सोचना पड़ता है. ऑफिस जाने से लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने या लॉन्ग ड्राइव तक पर फ्यूल की जरूरत पड़ती है. बार-बार फ्लूय भरवाना कई बार महंगा लगने लगता है.

ऐसे में अगर आपके पास फ्यूल स्मार्ट कार्ड यानी फ्यूल क्रेडिट कार्ड हो, तो हर महीने अच्छी-खासी बचत हो सकती है. आइए जानते हैं पेट्रोल-डीजल भरवाने वाला स्मार्ट कार्ड क्या होता है और इससे कितना फायदा हो सकता है.

फ्यूल क्रेडिट कार्ड या स्मार्ट कार्ड क्या होता है?

ये कार्ड पेट्रोल और डीजल भरवाने पर स्पेशल फायदा देता है. भारत में ये कार्ड अक्सर बैंक और ऑयल कंपनियों (BPCL, IndianOil, HPCL) की पार्टनरशिप से मिलता है. कई बैंक जैसे SBI, HDFC और एक्सिस ऐसे कार्ड्स ऑफर करते हैं, जिनसे आप 8.5% तक का कैशबैक या वैल्यू-बैक पा सकते हैं.

ये सिर्फ सरचार्ज माफ होने से ज्यादा फायदा देते हैं. कार्ड लेने के लिए आप बैंक की वेबसाइट या ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं. हर बैंक की अपनी शर्तें होती हैं, इसलिए पहले एलिजिबिलिटी जरूर चेक करना चाहिए.

फ्यूल स्मार्ट कार्ड से क्या और कितना फायदा मिलता है?

हर बार फ्यूल खरीदने पर पॉइंट्स या कैशबैक मिलता है. बाद में इन्हें आप फ्यूल, गिफ्ट वाउचर या ट्रैवल में बदल सकते हैं. कुछ कार्ड्स 1% से 2.5% तक का सरचार्ज माफ कर देते हैं. हर दिन या लॉन्ग ड्राइव में ये छोटे-छोटे पैसे बड़ी बचत में बदल जाते हैं. कुछ कार्ड्स में होटल, डाइनिंग और ट्रैवल के डिस्काउंट जैसे एक्स्ट्रा बेनेफिट्स भी मिलते हैं.

सबसे सही फ्यूल स्मार्ट कार्ड कैसे चुनें?

सही कार्ड चुनने के लिए कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए. जैसे कार्ड पर मिलने वाले कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट्स, सालाना फीस और इंटरेस्ट रेट, कार्ड की वैलिडिटी और बैंक की शर्तें. ये कार्ड अक्सर इंडियन ऑयल, HPCL या BPCL के पेट्रोल पंप पर ज्यादा फायदेमंद होते हैं.

