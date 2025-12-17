On Duty Soldier Missing: ड्यूटी पर जाते वक्त लापता हुआ सेना का जवान, रेजिमेंट बोला, फ्लाइट से सामान तो पहुंचा, लेकिन सोल्जर नहीं!

Army Soldier Missing: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से मंगलवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां सिंगरौली जिले का सेना का जवान ड्यूटी पर जाते समय लापता हो गया. जवान अपने घर से ड्यूटी और पोस्टिंग पर तैनाती के लिए वारावसी से दिल्ली रेजीमेंट के लिए निकला था, लेकिन सामान दिल्ली तो पहुंचा, लेकिन जवान फ्लाइट में नहीं था.
लापता जवान शैलेश कुमार दूबे का फोन है आउट ऑफ रीच
परिवार और रेजीमेंट के मुताबिक आउट ऑफ रीच सिंगरौली के जवान शैलेश कुमार दुबे पिता जीवन प्रकाश दुबे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. पीड़ित परिवार ने बताया कि लापता जवान की खोज खबर के लिए पुलिस से अपील की गई है, लेकिन अभी तक लापता जवान का पता नहीं चल सका है.
फ्लाइट दिल्ली तो पहुंची, लेकिन प्लाइट में जवान नहीं था
परिजनों ने बताया कि 4 महार रेजीमेंट, मणिपुर के लिए रवाना हुए लापता जवान शैलेश कुमार दूबे की पहली फ्लाइट वाराणसी से दिल्ली के लिए 15 दिसंबर की सुबह 7 बजे थी, जो किसी कारणवश कैंसिल हो गई. जवान की दूसरी फ्लाइट के लिए सुबह 9 बजे दिल्ली रवाना होनी थी, लेकिन फ्लाइट समय पर दिल्ली तो पहुंची, लेकिन प्लाइट में जवान नहीं था.
फ्लाइट से समान तो पहुंचा लेकिन सेना का जवान गायब
रिपोर्ट के मुताबिक जब बहुत समय तक लापता सेना का अता-पता नहीं लगा तो परिवार ने फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन आउट ऑफ रीच था. शैलेश की निर्धारित फ्लाइट दिल्ली पहुंची तब रेजिमेंट से परिवार के लोगों को सूचना मिली कि फ्लाइट में जवान शैलेश मौजूद नहीं है, जिससे पूरा परिवार चिंतित है.
24 घंटे बाद भी लापता जवान शैलेश का कोई सुराग नहीं
दरअसल, रिपोर्टिंग टाइम पर पोस्टिंग रेजिमेंट नहीं पहुंचने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. सवाल उठ रहा है कि दिल्ली के लिए रवाना हुआ जवान आखिरकार कहां गया और उसके साथ क्या हुआ. 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी लापता जवान का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, परिजनों ने पुलिस से लापता जवान के खोज खबर की गुहार लगाई है.
बीती शाम परिजनों से लापता जवान शैलेश से बात हुई थी
लापता जवान पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंगरौली जिले के बैढन कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार ने कहा कि लापता सेना का जवान बनारस से गुम हुआ है. उन्होंने कहा कि बीती शाम परिजनों से लापता जवान की बात हुई थी. लेकिन अब उसका कोई पता नहीं है. थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस लगातार संपर्क कर जवान की तलाश में जुटी हुई है.
