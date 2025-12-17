विज्ञापन
विशेष लिंक

On Duty Soldier Missing: ड्यूटी पर जाते वक्त लापता हुआ सेना का जवान, रेजिमेंट बोला, फ्लाइट से सामान तो पहुंचा, लेकिन सोल्जर नहीं!

Army Personnel Missing: सिंगरौली से दिल्ली रेजीमेंट में के लिए निकला जवान रेजीमेंट नहीं पहुंचा. रेजीमेंट का कहना है कि जवान का सामान तो फ्लाइट में मिला, लेकिन जवान दिल्ली नहीं पहुंचा है. जवान का मणिपुर स्थित रेजिमेंट में पोस्टिंग की रिपोर्टिंग टाइम भी निर्धारित था, लेकिन वो अब आउट ऑफ रीच है.

Read Time: 4 mins
Share
On Duty Soldier Missing: ड्यूटी पर जाते वक्त लापता हुआ सेना का जवान, रेजिमेंट बोला, फ्लाइट से सामान तो पहुंचा, लेकिन सोल्जर नहीं!
SINGRAULI RESIDENT ON DUTY ARMY SOLDIER MISSING

Army Soldier Missing: मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से मंगलवार को एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां सिंगरौली जिले का सेना का जवान ड्यूटी पर जाते समय लापता हो गया. जवान अपने घर से ड्यूटी और पोस्टिंग पर तैनाती के लिए वारावसी से दिल्ली रेजीमेंट के लिए निकला था, लेकिन सामान दिल्ली तो पहुंचा, लेकिन जवान फ्लाइट में नहीं था.

सिंगरौली से दिल्ली रेजीमेंट में के लिए निकला जवान रेजीमेंट नहीं पहुंचा. रेजीमेंट का कहना है कि जवान का सामान तो फ्लाइट में मिला, लेकिन जवान दिल्ली नहीं पहुंचा है. जवान का मणिपुर स्थित रेजिमेंट में पोस्टिंग की रिपोर्टिंग टाइम भी निर्धारित था, लेकिन वो अब आउट ऑफ रीच है.

ये भी पढ़ें-Prithvi Shaw: आखिरकार बिके पृथ्वी शाह, फिर डिलीट की इंस्टाग्राम स्टोरी, दिल्ली कैपिटल्स ने बेस प्राइज पर खरीदा

लापता जवान शैलेश कुमार दूबे का फोन है आउट ऑफ रीच

परिवार और रेजीमेंट के मुताबिक आउट ऑफ रीच सिंगरौली के जवान शैलेश कुमार दुबे पिता जीवन प्रकाश दुबे से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. पीड़ित परिवार ने बताया कि लापता जवान की खोज खबर के लिए पुलिस से अपील की गई है, लेकिन अभी तक लापता जवान का पता नहीं चल सका है.

एफआईआर कॉपी

एफआईआर कॉपी

ये भी पढ़ें-Viral Road Stunt: सरपट दौड़ रही स्कूटर पर अचानक खड़ा हो गया युवक, वायरल हो रहा वीडियो!

फ्लाइट दिल्ली तो पहुंची, लेकिन प्लाइट में जवान नहीं था

परिजनों ने बताया कि 4 महार रेजीमेंट, मणिपुर के लिए रवाना हुए लापता जवान शैलेश कुमार दूबे की पहली फ्लाइट वाराणसी से दिल्ली के लिए 15 दिसंबर की सुबह 7 बजे थी, जो किसी कारणवश कैंसिल हो गई. जवान की दूसरी फ्लाइट के लिए सुबह 9 बजे दिल्ली रवाना होनी थी, लेकिन फ्लाइट समय पर दिल्ली तो पहुंची, लेकिन प्लाइट में जवान नहीं था.

सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र के ग्राम पचोर निवासी जवान शैलेश कुमार दुबे वर्तमान में भारतीय सेना 4 महार रेजीमेंट में तैनात हैं. पिछले 24 घंटे से लापता हुआ जवान 14 दिसंबर को बैढन स्थित अपने घर से पोस्टिंग वाली जगह 4 महार रेजीमेंट मणिपुर के लिए रवाना हुआ था.

ये भी पढ़ें-Newborn Girl Flushed: परिजनों ने अनचाही संतान को जिंदा कमोड में फ्लश कर दिया? टॉयलेट में फंसा मिला नवजात का शव!

फ्लाइट से समान तो पहुंचा लेकिन सेना का जवान गायब 

रिपोर्ट के मुताबिक जब बहुत समय तक लापता सेना का अता-पता नहीं लगा तो परिवार ने फोन पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन फोन आउट ऑफ रीच था. शैलेश की निर्धारित फ्लाइट दिल्ली पहुंची तब रेजिमेंट से परिवार के लोगों को सूचना मिली कि फ्लाइट में जवान शैलेश मौजूद नहीं है, जिससे पूरा परिवार चिंतित है. 

24 घंटे बाद भी लापता जवान शैलेश का कोई सुराग नहीं

दरअसल, रिपोर्टिंग टाइम पर पोस्टिंग रेजिमेंट नहीं पहुंचने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. सवाल उठ रहा है कि दिल्ली के लिए रवाना हुआ जवान आखिरकार कहां गया और उसके साथ क्या हुआ. 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी लापता जवान का कोई सुराग नहीं मिल पाया है, परिजनों ने पुलिस से लापता जवान के खोज खबर की गुहार लगाई है.

ये भी पढ़ें-Save Baby Anika: दुर्लभ बीमारी से जूझ रही 'बेबी अनिका', इलाज के लिए पीड़ित परिवार को जुटाने हैं 9 करोड़ रुपए

लापता जवान वाराणसी से दिल्ली फ्लाइट से 15 दिसंबर को रवाना हुआ. दिल्ली में उसका सामान तो आया, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी जवान का पता नहीं है. उसका फोन भी आउट ऑफ रिच आ रहा है. ऐसे में परेशान परिजनों ने पुलिस से लापता जवान को ढूंढने की गुहार लगाई है. 

बीती शाम परिजनों से लापता जवान शैलेश से बात हुई थी

लापता जवान पर प्रतिक्रिया देते हुए सिंगरौली जिले के बैढन कोतवाली थाना प्रभारी अशोक सिंह परिहार ने कहा कि लापता सेना का जवान बनारस से गुम हुआ है. उन्होंने कहा कि बीती शाम परिजनों से लापता जवान की बात हुई थी. लेकिन अब उसका कोई पता नहीं है. थाना प्रभारी ने कहा कि पुलिस लगातार संपर्क कर जवान की तलाश में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें-Son Killed Father: नाबालिग ने नशेड़ी पिता को उतारा मौत के घाट, 8 दिन में दो शराबी पिताओं की हत्या से थर्राया देवास

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Singrauli News, Army Soldier Missing, On Duty Soldier Missing, Army Regiment Delhi, Army Personnel Missing
Get App for Better Experience
Install Now