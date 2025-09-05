भारत-ऑस्ट्रेलिया नहीं, माइकल वॉन की बड़ी भविष्यवाणी, इस टीम को बताया 2027 वनडे वर्ल्ड कप का चैंपियन

Michael Vaughan Prediction on Odi World Cup 2027 Winner: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने आगामी आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका मानना है कि यह खिताब घरेलू मैदान पर खेल रही दक्षिण अफ्रीकी टीम ही अपने नाम करेगी. वॉन की यह भविष्यवाणी उस समय आई, जब टेम्बा बावुमा की अगुवाई वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज़ में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. टीम ने लगातार दो बेहतरीन प्रदर्शन कर इंग्लैंड को मात दी. दक्षिण अफ्रीका हाल के समय में शानदार फॉर्म में रहा है. आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (2023-25) का फाइनल जीतने के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज़ में हराया और फिर इंग्लैंड के खिलाफ भी दमदार खेल दिखाया.

South Africa to win the World Cup in 2027 me thinks … — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) September 4, 2025

दक्षिण अफ्रीका का इंग्लैंड सीरीज में प्रदर्शन

लीड्स के हेडिंग्ले मैदान पर खेले गए पहले वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को 131 रन पर ढेर कर सात विकेट से आसान जीत दर्ज की. इसके बाद लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे मुकाबले में उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन बनाए और रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 325 रन पर रोककर पाँच रनों से जीत हासिल की. इन शानदार प्रदर्शनों से प्रभावित होकर माइकल वॉन ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका 2027 विश्व कप जीतने का प्रबल दावेदार है.

दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर करेंगे विश्व कप 2027 की मेज़बानी

आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका, ज़िम्बाब्वे और नामीबिया मिलकर करेंगे. इस टूर्नामेंट में कुल 54 मैच खेले जाएंगे, जिनमें से 44 मुकाबले दक्षिण अफ्रीका में होंगे. ज़िम्बाब्वे और नामीबिया में 10-10 मैच आयोजित किए जाएंगे. दक्षिण अफ्रीका के जिन आठ शहरों में मुकाबले होंगे, उनमें जोहान्सबर्ग, प्रिटोरिया, केपटाउन, डरबन, गेकेबरहा, ब्लोमफोंटेन, ईस्ट लंदन और पार्ल शामिल हैं.