विज्ञापन
विशेष लिंक

सौरव गांगुली और धोनी नही, कौन था उनके समय में भारतीय क्रिकेट का बेस्ट कप्तान, राहुल द्रविड़ ने बताया

Rahul Dravid on best captain he played under: पूर्व भारतीय बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ कप्तान को लेकर बात की है, उन्होंने धोनी को अपने समय का बेस्ट कप्तान करार नहीं दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
सौरव गांगुली और धोनी नही, कौन था उनके समय में भारतीय क्रिकेट का बेस्ट कप्तान, राहुल द्रविड़ ने बताया
Rahul Dravid on best captain: कौन है भारतीय क्रिकेट का बेस्ट कप्तान
  • द्रविड़ ने चंद्रशेखर को अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ कप्तान के रूप में चुनाव किया है.
  • द्रविड़ ने कहा कि वीबी चंद्रशेखर की जीत की भूख और काम करने का तरीका उन्हें खास लगा.
  • द्रविड़ ने एमएस धोनी, सौरव और कुंबले की कप्तानी के प्रभाव और उनके नेतृत्व गुणों पर भी चर्चा की.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rahul Dravid names the best captain he played under:  राहुल द्रविड़ ने अपने करियर में सौरव गांगुली, अनिल कुंबले और एमएस धोनी की कप्तानी में खेले हैं लेकिन उन्होंने इन सभी कप्तानों को बेस्ट कप्तान की श्रेणी में नहीं रखा है जिसके खिलाफ उन्होंने खेला है. पूर्व भारतीय बल्लेबाज ने वी.बी.चंद्रशेखर (V.B.Chandrasekhar)  को अपना बेस्ट कप्तान करार दिया है. द्रविड़ ने आर अश्विन के साथ इंटरव्यू में कहा, "मुझे वीबी चंद्रशेखर के नेतृत्व में खेलने में बहुत मज़ा आया क्योंकि मैंने तमिलनाडु में उनके मार्गदर्शन में लीग क्रिकेट खेलकर बहुत कुछ सीखा. मुझे उनके काम करने का तरीका और जीत की उनकी भूख पसंद आई.  वह उन शुरुआती कप्तानों में से एक थे जिनके साथ काम करने में मुझे मज़ा आया." हालांकि राहुल द्रविड़ ने धोनी, कुंबले और गांगुली के अपने करियर में प्रभाव पर भी बात की. 

राहुल द्रविड़ ने कहा  "धोनी अच्छे थे, बड़े खिलाड़ियों की कप्तानी करना आसान नहीं था, लेकिन वह प्रभावशाली थे.  सौरव गांगुली जीतना चाहते थे. अनिल कुंबले भी खिलाड़ियों के साथ संवाद में अच्छे और स्पष्ट थे." (Rahul Dravid names the best captain he played under)"

कौन थे वीबी चंद्रशेखर? (Who is VB Chandrasekhar)

वीबी चंद्रशेखर तमिलनाडु के लिए एक अनुभवी खिलाड़ी रहे हैं.  उन्होंने कई सालों तक तमिलनाडु की टीम की कप्तानी की थी. अपने फर्स्ट क्लास करियर में  उन्होंने 81 मैच खेले जिसमें 43.09 के औसत से 4999 रन बनाए,  फर्स्ट क्लास करियर में उनके नाम 10 शतक शामिल रहे हैं.

इस दौरान उन्होंने 41 लिस्ट ए मैच खेले और 26.31 के औसत से 1053 रन बनाने में सफलता हासिल की थी. वीबी चंद्रशेखर भारत के लिए 1988 से 1990 ही खेल पाएं. इंटरनेशनल करियर में वीबी चंद्रशेखर केवल 7 वनडे मैच खेले और 12.57 के औसत से कुल 88 बनाए जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 53 रन रहा था. 

'द वॉल' के नाम से पूरी दुनिया में विख्यात राहुल द्रविड़ ने भारत के लिए कप्तानी की थी. द्रविड़ ने  2003 से 2007 के बीच  भारतीय़ टीम की कप्तानी की और 25 टेस्ट में भारत को 8 में  जीत दिलाई, 6 टेस्ट मैच में द्रविड़ की कप्तानी में भारत को हार मिली थी. वनडे में द्रविड़ ने भारत के लिए 79वनडे मैच में कप्तानी की और भारत को 42 में जीत दिलाई, 33 वनडे मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Dravid, Cricket, Mahendra Singh Dhoni, Sourav Ganguly, Anil Kumble, Vakkadai Chandrasekhar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com