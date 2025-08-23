विज्ञापन
वसीम अकरम नहीं, राहुल द्रविड़ ने विश्व क्रिकेट के इन दो खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज

Rahul Dravid on toughest bowlers faced: भारतीय क्रिकेट के दीवार के नाम से विख्यात द्रविड़ ने ऐसे दो गेंदबाजों के नाम बताएं हैं जिनका सामना करना उन्हें काफी मुश्किल लगता था.

वसीम अकरम नहीं, राहुल द्रविड़ ने विश्व क्रिकेट के इन दो खिलाड़ी को बताया दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज
Rahul Dravid on toughest bowlers in the World cricket
  • द्रविड़ ने ग्लेन मैक्ग्रा को सबसे कठिन गेंदबाज माना है जिन्होंने उन्हें चरम पर चुनौती दी थी
  • स्पिन गेंदबाजी में मुरलीधरन को राहुल द्रविड़ ने अपने करियर के सबसे बेहतरीन और चुनौतीपूर्ण गेंदबाज माना है.
  • ग्लेन मैक्ग्रा और मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट, वनडे में शानदार परफॉर्मेंस किया है.
Rahul Dravid: भारत के महान बल्लेबाज रहे राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने दो ऐसे गेंदबाजों के नाम बताया है जिसे वो दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज मानते हैं. अपने पूरे करियर के दौरान राहुल द्रविड़ ने एक से बढ़एक एक गेंदबाजों के खिलाफ बल्लेबाजी की, उन्होंने शेन वॉर्न और वसीम अकरम से लेकर शोएब अख्तर और जेम्स एंडरसन तक, कुछ महानतम गेंदबाजों का सामना किया.  लेकिन जब रविचंद्रन अश्विन ने अपने शो 'कुट्टी स्टोरीज़ विद ऐश' में उनसे सबसे मुश्किल गेंदबाजों के बारे में पूछा, तो द्रविड़ ने ग्लेन मैक्ग्रा और मुथैया मुरलीधरन का नाम लिया.  (Rahul Dravid on toughest bowlers) 

राहुल द्रविड़ ने तेज गेंदबाज के तौर पर ग्लेन मैक्ग्रा (Rahul Dravid on Glenn McGrath) को सबसे मुश्किल गेंदबाज करार दिया तो वहीं, स्पिनर के तौर पर द्रविड़ ने मुरलीधरन (Rahul Dravid on Muttiah Muralitharan) को सबसे मुश्किल गेंदबाज करार दिया है. द्रविड़ ने इंटरव्यू में कहा, "एक तेज़ गेंदबाज़ के तौर पर ग्लेन मैक्ग्रा ही थे.  मुझे लगता था कि मैक्ग्रा... मैंने वसीम अकरम और वकार यूनिस को उनके करियर के आखिरी दौर में खेला था. इसलिए यह थोड़ा अनुचित है... जो लोग वसीम को पहले खेल चुके हैं, वे कहते हैं कि वह एक अलग ही स्तर के गेंदबाज़ थे, और मैं उनके वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकता हूं... और अपने करियर के आखिरी दौर में भी, वह बहुत अच्छे गेंदबाज़ थे.  लेकिन मैंने मैक्ग्रा को उनके चरम पर खेला था.  वह एक बेहतरीन गेंदबाज़ थे.  उन्होंने मुझे ज़्यादा चुनौती दी."

द्रविड़ ने यह भी बताया कि मुरलीधरन मेरे लिए अलग चुनौती क्यों थे, उन्होंने कहा "एक स्पिनर के तौर पर, मुरलीधरन मेरे खिलाफ खेलने वाले सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ थे. शानदार कौशल. उनमें गेंद को दोनों तरफ़ घुमाने की क्षमता थी.  खासकर जब वह राउंड द विकेट आते और 'दूसरा' आपसे दूर कर देते. वह ऐसे गेंदबाज़ थे जो कभी थकते नहीं थे और लंबे स्पैल फेंकते थे. वह लगातार आपको परेशान करते रहते थे... और वह एक बेहतरीन स्पिनर हैं. "

मैक्ग्रा ने ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट में 563, वनडे में 381 और टी20 में 5 विकेट लिए. दूसरी ओर, मुरलीधरन ने श्रीलंका के लिए टेस्ट में 800, वनडे में 534 और टी20 में 13 विकेट लिए. 

