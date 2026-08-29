BBL या PSL नहीं क्रिस गेल ने आईपीएल को बताया दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग

क्रिस गेल को केरलम बहुत पसंद है, लेकिन बतौर खिलाड़ी उनकी यादें शायद इतनी अच्छी ना हों. यूनिवर्स बॉस ने 2013 में कोच्चि में अपना एकमात्र मुकाबला खेला था. हालांकि, वो हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण बिना खाता खोले रन आउट हो गए थे. वेस्टइंडीज के दिग्गज एक बार फिर राज्य के दौरे पर है. लेकिन इस बार को खिलाड़ी के तौर पर नहीं आए हैं, बल्कि फ्रेंचाइजी ऑनर के तौर पर आए हैं. गेल कोच्चि ब्लू टाइगर्स के को-ओनर हैं. उन्हें उम्मीद है कि भारत और दुनिया भर में केरल क्रिकेट लीग (KCL) जैसी क्रिकेट लीग के बढ़ने से हर कोने से टैलेंट की नई पीढ़ी सामने आएगी.

क्रिस गेल ने माना कि भारत में पहले से ही काफी क्रिकेट टैलेंट है और लीग की बढ़ती संख्या से उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी काबिलियत दिखाने के और मौके मिलेंगे. उनकी मौजूदगी से KCL के दूसरे सीज़न में इंटरनेशनल ग्लैमर का एक बड़ा डोज़ जुड़ने की उम्मीद है. स्पोर्टस्टार के अनुसार, क्रिस गेल ने केरलम पहुंचने के बाद कहा,"यहां वापस आकर सच में अच्छा लग रहा है."

46 साल के गेल ने कोच्चि ब्लू टाइगर्स की कस्टम-मेड जर्सी पहने हुए कहा,"पिछली बार मैं यहां अपने परिवार के साथ आया था, जब मैं पंजाब किंग्स के लिए खेल रहा था.मैंने इस बैकवाटर में बहुत अच्छा समय बिताया. लेकिन अब मैं यहां एक अलग वजह से हूं." "को-ओनर के तौर पर ब्लू टाइगर्स का हिस्सा बनना कुछ नया और शानदार है, खासकर भविष्य में इसका इंतजार किया जा सकता है. मुझे लगता है कि एक खिलाड़ी के नजरिए से, किसी भी खेल में करियर के बाद किसी टीम से जुड़ना शानदार है."

क्रिस गेल ने माना कि वह KCL पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्हें लगा कि ब्रांड बनाने में उनके पास देने के लिए बहुत कुछ है. उन्होंने IPL को दुनिया की सबसे अच्छी फ्रेंचाइजी लीग बताते हुए कहा,"कुल मिलाकर, इंडिया में बहुत टैलेंट है, इसलिए मेरे लिए आकर बात करना कोई नई बात नहीं है. IPL दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी क्रिकेट लीग है, और KCL प्लेयर्स के लिए IPL में आने के दरवाज़े खोल सकती है. KCL का हिस्सा बनने के लिए मेरे जैसे किसी का होना बहुत बड़ी बात है.

उन्होंने कहा,"मैं लीग को कैसे बनाया जाए, इस पर अपने विचार शेयर कर सकता हूं और कहा कि अब छोटे फॉर्मेट में यंग प्लेयर्स छा रहे हैं. गेम सच में बदल गया है. हर कोई छक्के मार रहा है और यह एक तरह से अपनी मर्ज़ी है. यह शानदार है." वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट की अभी की हालत के बारे में पूछे जाने पर, गेल ने कहा,"वे अभी फिर से बनने की हालत में हैं. उन्होंने अभी पाकिस्तान के खिलाफ़ सीरीज़ 1-1 से बराबर की है. आगे बढ़ने के लिए एक लंबा प्रोसेस है. मैं अभी इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता."

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