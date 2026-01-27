IND vs NZ: अभिषेक शर्मा नहीं, इस खिलाड़ी ने एक ओवर में ही मैच खत्म कर दिया था, अश्विन का बड़ा दावा

Ravichandran Ashwin on Ishan Kishan IND vs NZ: पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20I में बल्लेबाज ईशान किशन के बैटिंग अप्रोच की तारीफ की और कहा कि उन्होंने असल में एक ही ओवर में मैच खत्म कर दिया. भारत के 154 रन के चेज में दूसरी गेंद पर ही ईशान किशन बैटिंग करने आए, जब मैट हेनरी ने पहली ही गेंद पर संजू सैमसन को आउट कर दिया था. बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन ने दो छक्के और एक चौका लगाकर पहले ओवर में 16 रन बनाए. अपने यूट्यूब चैनल पर बात करते हुए, अश्विन ने कहा कि किशन हेनरी का सामना करने के इरादे से बैटिंग करने आए थे और सैमसन के आउट होने के बावजूद शॉट खेलने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाए.

द इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से अश्विन ने कहा, "ज़रा देखिए कल ईशान किशन कैसे खेले. संजू सैमसन को एक बहुत अच्छी गेंद मिली, और ऐसी गेंद के बाद, अगर आप बाहर से ड्रेसिंग रूम से देख रहे हैं और देखते हैं कि किसी को ऐसी गेंद मिली जो बीच में गिरी और स्टंप्स पर लगी, तो आमतौर पर मानसिकता यह होती है कि देखें कि यह कैसे खेलती है, शायद यह थोड़ी सीम करेगी और मैट हेनरी एक अच्छे गेंदबाज हैं."

अनुभवी क्रिकेटर ने इस बात पर जोर दिया कि किशन की आक्रामक मानसिकता ही वह वजह है कि उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की नीलामी में हमेशा बड़ी रकम मिलती है.

उन्होंने आगे कहा, "लेकिन ईशान किशन आए और इस तरह से खेले कि मैच असल में एक ही ओवर में खत्म हो गया. 16 रन, कोई हिचकिचाहट नहीं. जैसे ही उन्होंने पहला शॉट खेला, मैं हैरान रह गया कि उन्होंने क्या शॉट खेला. वह गेंद खेलने लायक नहीं थी, और यह उनकी पहली गेंद थी. इस तरह खेलने के लिए आपको आत्मविश्वास चाहिए, आपको स्किल चाहिए. ईशान किशन के पास हमेशा से वह स्किल रही है, इसीलिए वह हर नीलामी में इतनी ज़्यादा कीमत पर बिकते हैं. लेकिन वह हिम्मत, कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, यह बिल्कुल अलग तरह की चीज़ है जो हम देख रहे हैं."

किशन, जिन्होंने हाल ही में दो साल से ज़्यादा समय बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की है, ने मैच के बाद कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य अपने खेल का आनंद लेना है, 'बेसिक्स पर वापस जाना और जो महत्वपूर्ण है उस पर ध्यान देना', क्योंकि वह अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं. तीसरे T20I से पहले जब पिछले मैच की अपनी पारी के बारे में बताने को कहा गया, तो किशन ने कहा, "मैं बस अंदर जाकर शांत रहना चाहता था और हर गेंद को देखकर उस समय ज़रूरी क्रिकेटिंग शॉट्स खेलना चाहता था."