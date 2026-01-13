T20 WC 2026: 'पाक-यूएई हमारा मैच होस्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं', वेन्यू विवाद पर खेल सलाहकार आसिफ नजरुल का बड़ा बयान

BCB on T20 WC 2026 Venue Change Demand to ICC: T20 वर्ल्ड कप 2026 शुरू होने में अब एक महीने से भी कम समय बचा है, लेकिन भारत में बांग्लादेश के ग्रुप-स्टेज मुकाबलों को लेकर स्थिति अभी भी साफ नहीं हो पाई है. बांग्लादेश को भारत में कुल चार मैच खेलने हैं, जिनमें से तीन कोलकाता और एक मुंबई में तय हैं. हालांकि, बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में खेलने पर आपत्ति जताई है.

BCB ने ICC से वेन्यू चेंज का किया है अनुरोध

यह मामला उस समय और गरमा गया जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के निर्देश के बाद आईपीएल फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को टीम से रिलीज कर दिया. इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) से अनुरोध किया कि उसके मैच भारत के बजाय श्रीलंका में कराए जाएं, जो टूर्नामेंट का सह-मेजबान है. इसी बीच एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी में रुचि दिखाई है.

पाकिस्तान या यूएई बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करते हैं, तो...

इस पूरे मुद्दे पर बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि समस्या किसी एक शहर की नहीं बल्कि पूरे भारत की है. उनके मुताबिक, अगर मैच भारत से बाहर श्रीलंका में कराए जाते हैं तो बांग्लादेश को कोई आपत्ति नहीं होगी. उन्होंने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान या यूएई बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करते हैं, तो वह भी स्वीकार्य होगा.

नजरुल ने दावा किया कि BCB को ICC से मिला पत्र

नजरुल ने यह दावा भी किया कि BCB को ICC की सुरक्षा टीम की ओर से एक पत्र मिला है. उनके अनुसार, उस पत्र में कहा गया है कि तीन स्थितियों में बांग्लादेश टीम के लिए सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है—अगर मुस्तफिजुर रहमान टीम का हिस्सा होते हैं, अगर बांग्लादेश के समर्थक राष्ट्रीय जर्सी पहनकर सार्वजनिक रूप से मौजूद रहते हैं, और देश में होने वाले राष्ट्रीय चुनावों के कारण. नजरुल का कहना है कि इन बिंदुओं से यह स्पष्ट होता है कि बांग्लादेश टीम भारत में खेलने की सुरक्षित स्थिति में नहीं है.

ICC ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है

हालांकि, ICC ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. ICC से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि सुरक्षा विशेषज्ञों द्वारा किए गए जोखिम आकलन में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकला है कि बांग्लादेश भारत में अपने तय मैच नहीं खेल सकता. उनके अनुसार, टूर्नामेंट के दौरान भारत में सुरक्षा जोखिम को कम से मध्यम स्तर का माना गया है, जो बड़े अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों के सामान्य स्तर के अनुरूप है.

ICC का यह भी कहना है कि बांग्लादेश टीम, उसके अधिकारियों या भारत में तय मैच स्थलों के लिए किसी विशेष या प्रत्यक्ष खतरे की पहचान नहीं की गई है. कोलकाता और मुंबई में होने वाले मैचों से जुड़े जोखिमों को भी ऐसे स्तर का बताया गया है, जिन्हें मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाओं और उपायों के जरिए प्रभावी ढंग से संभाला जा सकता है.