टीम इंडिया से बाहर होते ही ऑलराउंडर ने जड़ दी हैट्रिक, बदलेंगे विश्व कप का समीकरण?

कुछ महीने पहले धमाका करने के बाद फिर प्रदर्शन के लिहाज से नितीश रेड्डी खामोश हुए, तो सेलेक्टरों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया. कुछ ही महीने पहले इंग्लैंड के खिलाफ टी20 टीम का हिस्सा थे, लेकिन कुछ ही महीनों में परफॉरमरों की बाढ़ सी आई, तो टीम का संतुलन भी बदला और चयन का मानक भी. नतीजा यह रहा कि नितीश रेड्डी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टीम में जगह नहीं मिली. लेकिन अब उन्होंने फिर सेलेक्टरों को दम दिखाया है. और आंध्र प्रदेश के लिए खेलने वाले रेड्डी ने राष्ट्रीय प्रीमियर टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में पहल ही मैच खेलते हुए हैट्रिक जड़कर अगरकर एंड कंपनी को रिमाइंडर भेज दिया है.

- Harsh Gawali ❌

- Harpreet Singh ❌

- Rajat Patidar ❌



HAT-TRICK FOR NITISH KUMAR REDDY, A HERO OF ANDHRA. 🫡 pic.twitter.com/sN1cRCfHJ3 — Johns. (@CricCrazyJohns) December 12, 2025

टीम की हार, पर हैट्रिक कमाल

मध्य प्रदेश के खिलाफ आंध्र प्रदेश पहले खेलते हुए सिर्फ 112 पर सिमट गया. रेड्डी ने यहां भी सबसे ज्यादा 25 रन बनाए. और बाद में रेड्डी ने हैट्रिक जड़ते हुए एक बार को मध्य प्रदेश के खेमे में सनसनी फैला दी. एक समय एम.पी का स्कोर बिना किसी नुकसान के 14 रन था. लेकिन यहां से उन्होंने फेंके तीसरे ओवर की चौथी, पांचवीं और छठी गेंद पर विकेट चटकाया. आट होने वाले में कप्तान रजत पाटीदार भी थे, जो खाता भी नहीं खोल सके. और अब इस प्रदर्शन के बाद अब रेड्डी ने नया सवाल खड़ा कर दिया है

क्या बदलेगा विश्व कप का समीकरण?

टीम इंडिया और अगले टी20 विश्व कप के बीच सिर्फ 9 ही मैच रह गए हैं. गौतम गंभीर यहां से भी प्रयोग करने में जुटे हैं. यह भी सही है कि 12-13 खिलाड़ी अगरकर एंड कंपनी की नजरों में पक्के भी हो चुके होंगे. लेकिन अब जब टीम ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंरों को जगह दे ही है. नंबर-8 शिवम दुबे खेलने जा रहे हैं, तो रेड्डी ने एक और विकल्प सामने रखा दिया है. सवाल यह है कि क्या रेड्डी विश्व कप का चयन समीकरण बदलने जा रहे हैं. और अगर हां, तो फिर यहां गाज किस पर गिरेगी?