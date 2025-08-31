मैं दिल्ली से हूं,अगर कोई मुझे उकसाएगा तो....Digvesh Rathi के साथ हुए बवाल पर Nitish Rana ने तोड़ी चुप्पी

Nitish Rana vs Digvesh Rathi : अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली सुपरस्टार्ज और वेस्ट दिल्ली लायंस के बीच खेले गए एलिमिनेटर मैच के दौरान नितीश राणा और दिग्वेश राठी के बीच बहस हो गई. पहले राठी ने गेंदबाजी एक्शन के बीच में गेंद को रिलीज नहीं करने का फैसला किया, राणा उस समय स्वीप करने का प्रयास कर रहे थे। फिर, जब राठी गेंदबाजी करने के लिए वापस लौटे, तो राणा पीछे हट गए. राणा ने राठी की अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप लगाकर डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का लगाने के बाद तनाव बढ़ गया.

इसके बाद, टीवी पर दिखा कि राणा गुस्से में राठी की तरफ बढ़ रहे थे. अंपायर गायत्री वेणुगोपालन और पास के फील्डरों ने तुरंत बीच-बचाव करके दोनों को अलग किया. राठी कुछ बुदबुदाते हुए चले गए. राणा पर अनुच्छेद 2.6 (स्तर 1) के तहत आचार संहिता के उल्लंघन के लिए मैच फीस का 50 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. इसके अंतर्गत मैच के दौरान अश्लील, आपत्तिजनक या अपमानजनक हावभाव का इस्तेमाल करने जैसी घटनाओं पर एक्शन लिया जाता है.

वहीं, अब राणा ने इस घटना पर अपनी राय दी है और दिग्‍वेश राठी को फटकार लगाई है. राणा ने कहा, "मैं अपनी टीम के लिए मैच जीतने आया हूं, दिग्वेश राठी भी अपनी टीम के लिए मैच जीतने आया है. लेकिन क्रिकेट का सम्मान करना मेरा फ़र्ज़ है, और उसका भी. लेकिन शुरुआत उसने ही की थी, और अगर कोई मुझे उकसाएगा या दिखावा करने की कोशिश करेगा, तो मैं चुप बैठने वाला नहीं हूं, मैं दिल्ली में पला-बढ़ा हूं, इसलिए अगर कोई मुझे छेड़ेगा और दिखावा करने की कोशिश करेगा, तो मैं जवाब दूंगा."

बता दें कि राणा ने 26 गेंदों में 45 रन की पारी खेलकर वेस्ट दिल्ली लायंस को क्वालीफायर 2 में ईस्ट दिल्ली राइडर्स को हराने और डीपीएल 2025 के फाइनल में अपनी जगह पक्की करने में मदद की.