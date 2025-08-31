Exclusive: कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राहुल, तेजस्वी की जोड़ी को कहा 'तेज और तप की जोड़ी'

राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य की वोटर अधिकार यात्रा आरा में एक रैली के बाद समाप्त हो गई. हालांकि इस यात्रा का समापन पटना में एक और पदयात्रा के साथ होगा, जिसमें कांग्रेस के सभी बड़े नेता रहेंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी. इसी बीच वोटर अधिकार यात्रा को लेकर एनडीटीवी ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शकील अहमद खान से बातचीत की. वोटर अधिकार यात्रा को दिग्विजय सिंह ने इसे बिहार में सफल बताया.

'यात्रा से बिहार में महागठबंधन मजबूत हुआ'

दिग्विजय सिंह ने कहा कि, "राहुल की वोटर अधिकार यात्रा बिहार में सफल रही है. इस यात्रा से बिहार में महागठबंधन मजबूत हुआ है." साथ ही पीएम मोदी की मां के मामले पर दिग्विजय बोले, "मोदी जी की मां को गाली देने वाला आरोपी पकड़ा गया है वह तो कांग्रेस का सदस्य भी नहीं है. उसका फोटो शिवराज सिंह चौहान के साथ है."

'राहुल और तेजस्वी की जोड़ी तेज और तप की जोड़ी'

चुनाव के बाद सीएम नीतीश पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि, "चुनाव के बाद नीतीश कुमार अमरबेल हो जाएंगे". साथ ही दिग्विजय सिंह ने राहुल और तेजस्वी की जोड़ी को तेज और तप की जोड़ी बताया. वहीं, सीएम चेहरे पर बोले कि ये तो पार्टी ही तय करेगी.

हम लोग मौजूदा सरकार को हटाने के लिए तैयार: शकील अहमद खान

कांग्रेस पार्टी के नेता शकील अहमद खान ने भी इस वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताया. उन्होंने कहा, "बिहार में इस यात्रा से हम लोग मौजूदा सरकार को हटाने के लिए तैयार हैं." पीएम मोदी की मां के अपमान पर शकील अहमद ने इसे बीजेपी का एक एजेंडा बताया.

'पूरा सीट शेयरिंग का ऑप्टिक्स बदला'

सीट शेयरिंग पर राष्ट्रीय सचिव शकील अहमद खान ने कहा, "इस चुनाव में पूरा सीट शेयरिंग का ऑप्टिक्स बदल चुका है. सीट शेयरिंग सम्मानजनक होगा." एनडीए में नीतीश कुमार के भविष्य पर उन्होंने कहा, "नीतीश कुमार को बीजेपी ने कही का नहीं छोड़ा. नीतीश जी का सब अपमान कर रहे हैं. हम लोगों ने हमेशा नीतीश कुमार का सम्मान किया है." इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन? इस सवाल पर शकील अहमद ने कहा, "राहुल गांधी ने साफ कर दिया है. इसलिए हम लोगों के बिहार में नेता तेजश्वी यादव हैं."