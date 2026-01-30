विराट कोहली को मौका, रोहित और अभिषेक शर्मा बाहर, T-20 वर्ल्ड कप से पहले निकोलस पूरन ने चुनी सर्वश्रेष्ठ T20 XI

All time T20 XI : वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन सर्वश्रेष्ठ T20 ऑल टाइम प्लेइंग XI का ऐलान किया है. वियर्ड बिफोर क्रिकेट के यू-ट्यूब चैनल पर पूरन ने सर्वश्रेष्ठ T20 ऑल टाइम प्लेइंग XI को लेकर 11 खिलाड़ियों का चुनाव किया है. पूरन ने ओपनर के तौर पर विराट कोहली और क्रिस गेल का चुनाव किया है. वहीं, नंबर 3 पर पूरन की पसंद जोस बटलर बने हैं. इसके अलावा निकोलस पूरन ने नंबर 4 के लिए एबी डिविलियर्स का चुनाव किया है. वहीं, नंबर 5 पर वेस्टइंडीज विस्फोटक बल्लेबाज ने खुद का चयन किया है. इसके साथ- साथ पूरन ने अपनी सर्वश्रेष्ठ T20 XI में कीरोन पोलार्ड, आंद्रे रसेल, ड्वेन ब्रावो और सुनील नारायण को जगह दी है. वहीं, पूरन ने श्रीलंका के लसिथ मलिंगा और जसप्रीत बुमराह का चयन तेज गेंदबाज के तौर पर किया है.

रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और अभिषेक शर्मा को नहीं दी जगह

सर्वश्रेष्ठ T20 ऑल टाइम प्लेइंग XI में पूरन ने वर्तमान टी-20 के नंबर 1 बल्लेबाज अभिषेक शर्मा को जगह नहीं दी है वहीं, रोहित शर्मा भी पूरन की ऑल टाइम प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं हैं. खुद एक विस्फोटक बल्लेबाद रहे पूरन ने भारत के टी-20 कप्तान और दुनिया के बेस्ट टी-20 बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव को भी अपनी इस टीम में शामिल नहीं किया है.

6 वेस्टइंडीज खिलाड़ियों को दी जगह

निकोलस पूरन सर्वश्रेष्ठ T20 ऑल टाइम प्लेइंग XI में 6 वेस्टइंडीज खिलाड़ियों का चयन किया है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया से एक भी खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं हैं. भारत से पूरन ने दो खिलाड़ियों का चयन किया है. पाकिस्तान और इंग्लैंड से भी कोई खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा नहीं है. पूरन ने सर्वश्रेष्ठ T20 ऑल टाइम प्लेइंग XI श्रीलंका से एक खिलाड़ी को जगह दी है.

निकोलस पूरन ने चुनी सर्वश्रेष्ठ T20 XI

विराट कोहली, क्रिस गेल, जोस बटलर, एबी डिविलियर्स, निकोलस पूरन, पोलार्ड, आंद्रे रसेल, ड्वेन ब्रावो, सुनील नारायण, लसिथ मलिंगा, जसप्रीत बुमराह