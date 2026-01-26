विज्ञापन
IND vs NZ, Abhishek Sharma: चैपमैन ने मैच के बाद मीडिया से कहा, ‘‘सच कहूं तो उनकी बल्लेबाजी दमदार और विस्फोटक है. मैंने उन्हें ज्यादा खेलते हुए नहीं देखा है लेकिन छक्के मारने की उनकी क्षमता बेजोड़ है. जिस तरह से वह खेलते हैं, उससे लगता है कि वह अपनी बल्लेबाजी को लेकर काफी मंथन करते हैं. ''

'उसे रोकना मुश्किल हो जाता है', अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी देख सकते में हैं न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्क चैपमैन
IND vs NZ: Abhishek Sharma' की बैैटिंग ने किया हैरान
  • मार्क चैपमैन ने अभिषेक शर्मा की छक्के मारने की क्षमता को खेल की रणनीति और समझ का परिणाम बताया
  • अभिषेक शर्मा ने तीसरे टी20 मैच में 20 गेंदों पर 68 रन बनाकर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया
  • भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में तीन शतकीय जीत के साथ अजेय बढ़त हासिल की है
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज मार्क चैपमैन का मानना ​​है कि अभिषेक शर्मा की छक्के जड़ने की अद्भुत क्षमता महज अति आक्रामकता नहीं बल्कि खेल की गहरी समझ और शानदार रणनीति का परिणाम है तथा उनकी टीम अगले महीने होने वाले टी20 विश्व कप से पहले इस भारतीय सलामी बल्लेबाज से कुछ सीख लेने की कोशिश करेगी. टी20 इंटरनेशनल में विश्व के नंबर एक बल्लेबाज अभिषेक ने तीसरे मैच में 20 गेंद पर 68 रन बनाए.  उन्होंने 5  छक्के लगाए और इस बीच केवल 14 गेंद पर अर्धशतक जमाया. भारत ने केवल 10 ओवरों में 154 रन का लक्ष्य हासिल करके पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली. अभिषेक ने पहले मैच में 35 गेंदों में 84 रन की पारी खेली जिसमें आठ छक्के शामिल थे. 

चैपमैन ने मैच के बाद मीडिया से कहा, ‘‘सच कहूं तो उनकी बल्लेबाजी दमदार और विस्फोटक है. मैंने उन्हें ज्यादा खेलते हुए नहीं देखा है लेकिन छक्के मारने की उनकी क्षमता बेजोड़ है. जिस तरह से वह खेलते हैं, उससे लगता है कि वह अपनी बल्लेबाजी को लेकर काफी मंथन करते हैं. ''

उन्होंने कहा, ‘‘वह इस समय बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं. टी20 क्रिकेट की यही खासियत है. जब कोई खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा होता है तो उसे रोकना मुश्किल हो जाता है. हमें अपने खेल की समीक्षा करनी होगी. हमें खेल के तीनों विभाग में सुधार करना होगा. '

न्यूजीलैंड भले ही सीरीज हार गया है लेकिन चैपमैन का मानना है कि यह उनकी टीम के लिए टी20 विश्व कप की आदर्श तैयारी है. उन्होंने कहा, ‘‘हमें बड़े स्कोर बनाने पर ध्यान देना होगा.पिचें वाकई अच्छी हैं, लेकिन हम इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं कि भारत में हर पिच बेहतरीन नहीं होती, कई बार गेंद टर्न होगी. इसलिए हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा.''

चैपमैन ने कहा, ‘‘हमारे दृष्टिकोण से विश्व कप की तैयारी के लिए दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टी20 टीमों में से एक का सामना करने से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता. जिस तरह से वे खेल रहे हैं, उसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है. इसलिए उम्मीद है कि हम उनसे कुछ सीख लेंगे.''

उन्होंने कहा, ‘‘इस मैच में हमारी टीम पर्याप्त रन नहीं बना पाई जो निराशाजनक है लेकिन हमारी टीम में ऐसे बल्लेबाज हैं जो बड़े शॉट खेल सकते हैं. भारतीय गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और हमें खुलकर नहीं खेलने दिया.''

Abhishek Sharma, Mark Sinclair Chapman, India Vs New Zealand 2026, Cricket
