'ब्लैक' जर्सी से दूर हुई न्यूजीलैंड की टीम! नए ड्रेस को देख फैंस भी खुश

New Zealand all set for the ICC Men T20 World Cup 2024: टी20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज आज (1 मई) से हो रहा है. टूर्नामेंट में ताल ठोकने के लिए न्यूजीलैंड की टीम भी तैयार है. टूर्नामेंट का आगाज हो उससे पहले कीवी टीम के खिलाड़ी अपनी नई जर्सी में खूब जंच रहे हैं. आईसीसी ने भी टीम के कप्तान केन विलियमसन सहित कुछ खिलाड़ियों की तस्वीर साझा की है. तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा गया है, 'न्यूजीलैंड की टीम T20 World Cup 2024 के लिए पूरी तरह से तैयार है.'

बता दें क्रिकेट प्रेमियों ने कीवी खिलाड़ियों को अक्सर ब्लैक जर्सी में ही देखा है. ऐसे में आगामी टूर्नामेंट में उन्हें नए कलर में देखकर काफी प्रसन्न हैं. कीवी टीम की नई जर्सी वाइट होने के साथ-साथ सी ग्रीन कलर में नजर आता है. फैंस भी कीवी टीम की नई जर्सी से काफी खुश हैं और जमकर सराहना कर रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

New Zealand all set for the ICC Men's #T20WorldCup 2024 🇳🇿



Players in order:



1. Kane Williamson

2. Tim Southee

3. Rachin Ravindra

4. Devon Conway pic.twitter.com/kUJ5tjWTNp — ICC (@ICC) May 31, 2024

अंततः वह 'ऑल ब्लैक' से दूर हुए

Finally, they've moved away from "All Black". Will that change their luck? 😉

All in all a super team. — AA (@AA_Sindh) May 31, 2024

ब्लैककैप्स काले रंग में नहीं!

The #BlackCaps not in BLACK! Just doesn't seem right but I think I kinda like it 🤔 👍#ICCT20WC2024 — Chris Knights🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇬🇧 (@SurreyKnights77) May 31, 2024

उनकी आंखों से मेल खा रहा है किट का रंग

Kit's colour is matching with their eyes — kenchiii ✂️ (@SanaaaKhaan) June 1, 2024

आगे बढ़ो ब्लैककैप्स

Go Blackcaps — brajks (@braj_ks) May 31, 2024

गुड लक

Good Luck 👍 — KK11 (@1_PAK) May 31, 2024

केन विलियमसन (कप्तान), ट्रेंट बोल्ट, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिचेल, जिमी नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिचेल सेंटनर, ईश सोढ़ी और टिम साउदी.

ट्रैवल रिजर्वः बेन सीयर्स