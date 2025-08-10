विज्ञापन
विशेष लिंक

थेमिसन न्यूटन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान, पाकिस्तान के खिलाफ लिया था पांच विकेट

Thamysn Newton Announces Retirement: वेलिंगटन के साथ अपने घरेलू करियर की शुरुआत की और 2014 से 2018 तक कैंटरबरी में रहीं. 2023-24 सीज़न से पहले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में जाने से पहले, वह पाच साल के लिए फिर से वेलिंगटन लौट आईं.

Read Time: 2 mins
Share
थेमिसन न्यूटन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान, पाकिस्तान के खिलाफ लिया था पांच विकेट
Thamysn Newton Announces Retirement From All Format

Thamysn Newton Announces Retirement: न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर थामिसन न्यूटन ने रविवार को 10 वनडे और 15 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों सहित 14 साल के करियर के बाद क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी. न्यूटन 2016 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप में टीम का हिस्सा थीं, जहां न्यूजीलैंड की महिला टीम सेमीफाइनल में अंतिम चैंपियन वेस्टइंडीज महिला टीम से छह रन से हारकर फाइनल में जगह बनाने से चूक गई थी. यह जानकारी आईसीसी की वेबसाइट पर दी गई है. इस तेज ऑलराउंडर ने अब तक खेले गए 10 वनडे मैचों में 11 विकेट लिए हैं, जिसमें 2016 में पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में पांच विकेट लेना भी शामिल है.

टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में, उन्होंने 15 मैचों में नौ विकेट लिए हैं, जिसमें अपने तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में केवल नौ रन देकर तीन विकेट लेने का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी शामिल है. न्यूटन ने आखिरी बार 2017 में एकदिवसीय मैच खेला था, और तीन साल के अंतराल के बाद 2021 में उन्हें न्यूज़ीलैंड के साथ अपना केंद्रीय अनुबंध वापस मिल गया. लेकिन उसके बाद उन्होंने केवल तीन और टी20 मैच खेले. उन्होंने WBBL 2017-18 में पर्थ स्कॉर्चर्स के लिए भी खेला.

न्यूज़ीलैंड के घरेलू सर्किट में, न्यूटन ने कई टूर्नामेंट जीते हैं, जिनमें 50 ओवरों का हैलीबर्टन जॉनस्टोन शील्ड भी शामिल है, जिसे उन्होंने दो अलग-अलग टीमों - कैंटरबरी और वेलिंगटन - के लिए एक-एक बार जीता है. उन्होंने वेलिंगटन के लिए सुपर स्मैश में भी चार बार जीत हासिल की है. उन्होंने 2011-12 में वेलिंगटन के साथ अपने घरेलू करियर की शुरुआत की और 2014 से 2018 तक कैंटरबरी में रहीं. 2023-24 सीज़न से पहले सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स में जाने से पहले, वह पाच साल के लिए फिर से वेलिंगटन लौट आईं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
New Zealand Women, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com