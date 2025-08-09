द हंड्रेड लीग में जो कोई नहीं कर पाया, वो कारनामा नैट सीवर ब्रंट ने कर दिखाया

Nat Sciver Brunt Created History: इंग्लैंड महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज नैट सीवर ब्रंट ने इतिहास रच दिया है. वह द हंड्रेड लीग में 1000 के आंकड़े को छूने वाली पहली खिलाड़ी बन गई हैं. ब्रंट ने खास मामले में पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया है. पुरुषों की तरफ से इंग्लैंड के ही विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज फिल सॉल्ट ने सर्वाधिक 995 रन बनाए हैं. यानी की वह भी 1000 के आंकड़े को छू नहीं पाए हैं.

नैट सीवर ब्रंट ने 2021 से खबर लिखे जाने तक द हंड्रेड महिला प्रतियोगिता में 30 मैच खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से 29 पारियों में 49.09 की औसत से 1031 रन निकले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से आठ अर्धशतक आए हैं. यहां उनका एक मैच में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी प्रदर्शन नाबाद 81 रनों का है.

बर्मिंघम फीनिक्स के खिलाफ ब्रंट ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

नैट सीवर ब्रंट ने ट्रेंट रॉकेट्स बनाम बर्मिंघम फीनिक्स मुकाबले में यह बड़ी उपलब्धि हासिल की है. ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से शिरकत करते हुए उन्होंने बर्मिंघम फीनिक्स के खिलाफ कुल 40 गेंदों का सामना किया. इस बीच आठ चौके और एक छक्का की मदद से 64 रन बनाने में कामयाब रहीं.

हालांकि, इसके बावजूद रॉकेट्स की टीम को जीत नसीब नहीं हुई और उसे 11 रनों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. ट्रेंट रॉकेट्स बनाम बर्मिंघम फीनिक्स मुकाबले में बर्मिंघम फीनिक्स की टीम 100 गेंदों में पांच विकेट के नुकसान पर 148 रन बनाने में कामयाब हुई थी.

जिसका पीछा करते हुए रॉकेट्स की टीम 100 गेंदों में छह विकेट के नुकसान पर 137 रन तक ही पहुंच पाई. मैच के दौरान नैट सीवर ब्रंट ने 64 रनों की तेज तर्रार पारी खेली. हालांकि, इसके बावजूद वह टीम की हार को टाल नहीं सकीं.

