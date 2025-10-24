विराट कोहली सिडनी में लेंगे संन्यास? वायरल हुआ पूर्व आरसीबी स्टार का तीन शब्दों का पोस्ट

Parthiv Patel Sydney Viral Post: बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला गया था. यह कोहली के करियर का आखिरी टेस्ट मुकाबला था. कोहली ने इसके बाद टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था. भारतीय टीम अभी ऑस्ट्रेलिया में हैं, जहां वो तीन वनडे मैचों की सीरीज 0-2 से हार चुकी है. इस सीरीज का आखिरी मुकाबला सिडनी में खेला जाना है. किंग कोहली, जिन पर सीरीज की शुरुआत से ही फैंस की नजरें थी, वो मौजूदा सीरीज में लगातार दो बार शून्य पर आउट हो चुके हैं. यह उनके करियर में पहली बार हुआ है. एडिलेड में पवेलियन लौटते समय उन्होंने फैंस का अभिवादन करते हुए अपना ग्लव्स ऊपर किया था. इसके बाद से ही उनके संन्यास की अफवाहें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं. इनके बीच कोहली के पूर्व साथी का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में विराट के पूर्व साथी पार्थिव पटेल ने एडिलेड में कोहली के ग्लव्स जेस्टर के बाद सोशल मीडिया पर लिखा,"यह है सिडनी!!" पार्थिव का यह पोस्ट देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. कुछ फैंस ने पोस्ट को एक संकेत के रूप में देखा कि सिडनी भारतीय टीम के लिए कोहली की आखिरी पारी होगी.

पार्थिव पटेल के पोस्ट पर आए फैंस के रिएक्शन

हालांकि, जब अफवाहें उड़ने लगी तो खुद पार्थिव को सामने आना पड़ा और उन्होंने एक फैन के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह ऐसा बिल्कुल नहीं है.

रोहित शर्मा और विराट कोहली के भविष्य को लेकर चल रही चर्चा को सोशल मीडिया पर मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले ने हालांकि धैर्य रखने को कहा है. उन्होंने कहा,"मेरा मानना ​​है कि हमें सीरीज के अंत तक रोहित और विराट पर अपने विचार रखने चाहिए."

पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने भी कहा है कि कोहली अभी कहीं नहीं जा रहे हैं. सुनील गावस्कर कहते हैं,"विराट का एडिलेड के फैन्स ने अभिवादन किया और विराट ने उसे एकनौलेज किया है. उनके हाथ उठाने को लेकर उसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं. विराट 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे और हाई नोट पर जायेंगे."

विराट की आखिरी 10 पारियों की शक्ल ऐसी कभी नहीं रहीं- 0,0, 1, 84,11, 100*, 22, 52, 5 और 20 रन. यानी कुल 284 रन और औसत 31.5. विराट के अपने वनडे औसत 57.41 से बेहद कम. विराट पहले ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं, लेकिन अगर वह ऐसी ही खेलते रहे तो उनके लिए टीम इंडिया में अपनी जगह बनाए रखना मुश्किल होगा. दूसरी तरफ कोहली की तुलना में, रोहित ने एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 73 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेली और आलोचकों का मुंह बंद किया.

ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज के बाद भारत अगली वनडे सीरीज घर पर खेलेगा. रोहित और कोहली की कोशिश 30 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होने वाली घरेलू सीरीज के लिए टीम इंडिया में जगह बनाने पर होगी.

