ऑस्ट्रेलिया को मिल गया अपना युवराज सिंह? रविचंद्रन अश्विन ने बताया नाम, जमकर की सराहना

- रविचंद्रन अश्विन ने युवा ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कूपर कोनोली के बल्लेबाजी कौशल की सराहना की है
- कोनोली ने 53 गेंदों में 61 रनों की नाबाद पारी खेलकर अपनी टीम को दूसरा वनडे मुकाबला जीताया
- अश्विन ने कोनोली के कवर ड्राइव की तुलना युवराज सिंह के 2000 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए शॉट से की
Ravichandran Ashwin Big Statement: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने युवा ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कूपर कोनोली की जमकर सराहना की है. 39 वर्षीय पूर्व दिग्गज ने कोनोली के ऑफ साइड में खेलने की कला की तुलना पूर्व भारतीय दिग्गज युवराज सिंह के साथ की है. उभरते हुए युवा ऑलराउंडर ने बीते गुरुवार (23 अक्टूबर 2025) को लक्ष्य का पीछा करते हुए 53 गेंदों में 61 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली और अपनी टीम को जीत दिलाकर ही वापिस लौटे.
मैच के दौरान बाएं हाथ के स्टार ने 5 चौके, जबकि 1 खूबसूरत छक्का जड़ा. जिसे देख वहां उपस्थित हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया. हर्षित राणा के खिलाफ लगाए गए कवर ड्राइव को जिसने देखा. वह उनकी सराहने करने से खुद को रोक नहीं पाया. कमेंट्री बॉक्स में बैठे पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने उनकी अपने अंदाज में सराहना की.
शास्त्री के अलावा रविचंद्रन अश्विन ने भी उनके इस खूबसूरत शॉट पर अपने विचार साझा किया. उन्होंने कहा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युवराज सिंह के साल 2000 में आईसीसी के नॉकआउट क्वार्टर फाइनल मुकाबले में खेले गए 80 गेंदों में 84 रनों की बेहतरीन पारी याद आ गई.
अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए कहा, 'ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम में ज्यादा अनुभव नहीं है, फिर भी उन्होंने इतनी ताकत दिखाई और साबित कर दिया कि अगली पीढ़ी के बल्लेबाज पूरी तरह से तैयार हैं. कूपर कोनोली के कवर ड्राइव ने मुझे युवराज सिंह के उस कवर ड्राइव की याद दिला दी जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में अपने डेब्यू मैच के दौरान लगाया था.'
आपको बता दें कि दूसरे वनडे मुकाबले में जरूर एडम जम्पा को बेहतरीन गेंदबाजी के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया. मगर लक्ष्य का पीछा करते हुए कोनोली ने अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. टीम के लिए उन्होंने छठे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 53 गेंदों का सामना किया. इस बीच 115.09 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 61 रन बनाने में कामयाब रहे.
