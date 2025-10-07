विज्ञापन
IND vs WI: "वाकई वह अद्भुत है...", नासिर हुसैन ने भारत से इस क्रिकेटर को बताया दुनिया का सबसे करिश्माई ऑलराउंडर

Nasser Hussain react on Ravindra Jadeja: नासिर हुसैन ने दुनिया के सबसे करिश्माई ऑलराउंडर को लेकर बात की है.

IND vs WI: "वाकई वह अद्भुत है...", नासिर हुसैन ने भारत से इस क्रिकेटर को बताया दुनिया का सबसे करिश्माई ऑलराउंडर
Nasser Hussain Big Statement on Ravindra Jadeja
  • इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने रविंद्र जडेजा को वर्तमान क्रिकेट का सबसे करिश्माई ऑलराउंडर बताया है
  • नासिर हुसैन ने कहा कि जडेजा गेंद और बल्ले दोनों से परिस्थिति के अनुसार खुद को ढालने में सक्षम हैं
  • भारत में जडेजा की भूमिका विशेष है क्योंकि वह बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में प्रभावी प्रदर्शन करते हैं
Nasser Hussain on Ravindra Jadeja : इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने दुनिया के सबसे करिश्माई ऑलराउंडर को लेकर बात की है. नासिर हुसैन ने बेन स्टोक्स को नहीं बल्कि भारत के रविंद्र जडेजा को दुनिया का सबसे अद्भुत ऑलराउंडर करार दिया है. पूर्व इंग्लिश कप्तान ने स्काई स्पोर्ट्स क्रिकेट पर बात करते हुए जडेजा की जमकर तारीफ की है. नासिर हुसैन ने ने माना है कि वर्तमान  क्रिकेट में जडेजा एक करिश्माई ऑलराउंडर हैं जो बल्ले और गेंद से परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं. 

पूर्व इंग्लैंड कप्तान ने कहा, "वाकई वह  एक अद्भुत क्रिकेटर है.  भारत में, उनकी भूमिका थोड़ी अलग है, भारत में वह दोनों तरह से प्रभावी है. बल्लेबाजी और गेंदबाजी, भारत में वह शतक जड़ते हैं, जैसे उन्होंने पिछले दिनों जड़े थे. आप उन्हें बल्ले से थोड़ी ज़िम्मेदारी दीजिए और वह रन बना लेंगे, जैसे उन्होंने गर्मियों में इंग्लैंड में बनाए थे. मेरा मतलब है कि इंग्लैंड में वह काफ़ी शानदार थे, जहां गेंद ज़्यादा स्पिन नहीं कर रही थी, इसलिए उनकी गेंदबाज़ी उतनी प्रभावी नहीं" .

Photo Credit: @mufaddal_vohra/X

पूर्व इंग्लिश कप्तान ने आगे कहा, "वह उन ऑलराउंडरों में से एक हैं जो कहते हैं कि ठीक है, मैं गेंद से उतना अच्छा नहीं कर रहा लेकिन  मैं बल्ले से ज़्यादा करूंगा, उन्होंने ठीक यही किया है.  उनकी बल्लेबाज़ी की गति बिलकुल सही है. यह कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं हमेशा भारत के बारे में सोचता रहा हूं. मुझे पता है कि अश्विन अब चले गए हैं और संन्यास ले चुके हैं, लेकिन घरेलू मैदान पर भारत की ताकत तीन विश्वस्तरीय ऑलराउंडरों, जैसे कि जडेजा अश्विन और अक्षर पटेल, की मौजूदगी थी, जो उन परिस्थितियों में 78 की रफ़्तार से भी बल्लेबाज़ी कर सकते थे, वह एक शानदार, अद्भुत ऑलराउंडर हैं."

बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में भारत की जीत में जडेजा ने शानदार शतक जमाया और 104 रन की पारी खेली थी. वहीं, दूसरी पारी में जड्डू ने 4 विकेट भी लिए थे. जडेजा को उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया था. अब सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से खेला जाएगा. 

Nasser Hussain, Ravindrasinh Anirudhsinh Jadeja, India, West Indies, India Vs West Indies 2025, Cricket
