विज्ञापन

भारत का मसाई मारा है ये जगह, वाइल्ड लाइफ के अलावा इन चीजों के लिए है मशहूर

Masai Mara Of India: अगर आप मसाई मारा जाना चाहते हैं तो पहले भारत में इस जगह होकर आइए, यहां आकर भी आपको कुछ देर के लिए लगेगा कि आप भारत नहीं बल्कि अफ्रीका में हैं.

Read Time: 3 mins
Share
भारत का मसाई मारा है ये जगह, वाइल्ड लाइफ के अलावा इन चीजों के लिए है मशहूर
वाइल्ड लाइफ के साथ मिलेगा लग्जरी का फील

अगर आपको भी घूमने फिरने का शौक है और वाइल्ड लाइफ में भी दिलचस्पी रखते हैं तो आपने कभी न कभी मसाई मारा का नाम जरूर सुना होगा. मसाई मारा केन्या और तंजानिया की सीमा पर स्थित एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. ये अपनी खूबसूरती और वन्य जीवों के लिए मशहूर है, हालांकि यहां जाना काफी महंगा पड़ता है और काफी कम ही लोग इस खूबसूरत जगह को देख पाते हैं. अगर आपको भी किसी ऐसी ही जगह की तलाश है तो आप भारत में भी इसका दीदार कर सकते हैं. आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बता रहे हैं, जिसे भारत का मसाई मारा कहा जाता है. हर साल हजारों लोग यहां पहुंचते हैं और एक अलग अनुभव लेकर वापस लौटते हैं. 

ये है भारत का मसाई मारा

राजस्थान के जवाई को भारत का मसाई मारा कहा जाता है. इसका कारण है कि यहां भी मसाई मारा की तरह नेचर की खूबसूरती और वाइल्ड लाइफ के कई रंग देखने को मिलते हैं. अगर आप एक बार यहां चले गए तो आपका वापस आने का मन नहीं करेगा. रोमांच के साथ-साथ यहां आपको शानदार रिजॉर्ट्स भी मिलेंगे, जहां आप दिनभर घूमने के बाद आराम कर सकते हैं. 

बाइक से लद्दाख जाने के लिए कितनी बार फुल करानी होती है टंकी? ये है पूरा रूट

किस चीज के लिए है मशहूर?

जवाई में कई तेंदुए ऐसे ही घूमते दिख जाते हैं, माना जाता है कि यहां इंसान और तेंदुए दोस्त हैं. ऐसा ही कुछ मगरमच्छों के साथ भी है, यहां तालाब किनारे लोग प्राइवेट बीच पर खाना खाते नजर आते हैं और पास ही मगरमच्छ घूमते रहते हैं. कई घंटे की सफारी राइड में आप काफी नजदीक से वाइल्ड लाइफ के मजे ले सकते हैं.

इसके अलावा प्राइवेट पूल, ओपन शॉवर और पिक्चर परफेक्ट व्यू आपकी इस ट्रिप को और ज्यादा खास बना देगा. यहां के लग्जरी रिजॉर्ट्स का एक्सपीरियंस काफी अलग और शानदार रहने वाला है. जवाई बांध से निकलने वाला पानी भी लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है. 

दिल्ली से कितनी दूर?

दिल्ली से अगर आप जवाई घूमने जाना चाहते हैं तो आपको जयपुर वाले रास्ते से होते हुए अलवर और अजमेर से निकलकर राजस्थान के इस इलाके में पहुंचना होगा. अगर आप कार से जाते हैं तो आपको यहां पहुंचने में करीब 12 घंटे लग सकते हैं. दिल्ली से जवाई की दूरी 700 किमी से ज्यादा है. अगर आप फ्लाइट से जाना चाहते हैं तो आपको जोधपुर या फिर उदयपुर जाना होगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Masai Mara Of India, India Masai Mara, Jawai, Jawai Leopard Safari, Jawai Tour
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com