T20 WC 2024: टिकट खरीद कर मैच देखना हो तो 'सहवाग' विश्व क्रिकेट के इस विस्फोटक बल्लेबाज़ के लिए करेंगे ऐसा

Virender Sehwag on his favourite Batsman: विश्व क्रिकेट में शायद ही कोई ऐसा खिलाड़ी हो जो टीम इंडिया के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग के विस्फोटक अंदाज़ से परिचित न हो. अपनी बेखौफ बल्लेबाज़ी से विरोधी खेमें के गेंदबाज़ो के हलक को सूखा देने वाले सहवाग के मुल्तान वाली पारी को शायद ही कोई क्रिकेट प्रेमी याद कर आज भी गदगद ना महसूस करता हो, लेकि कहते है न की अपने दुकान की पकवान खुद को अच्छी नहीं लगती और ये इसलिए क्योंकि सहवाग ने टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को लेकर कुछ ऐसा कहा है जिसे सुनकर आप भी कहेंगे की सहवाग का अंदाज़ मैदान के बाहर भी बहुत खास है.

जी हां भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma Batting vs AUS) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुपर-8 में अपने धमाकेदार बल्लेबाज़ी से क्रिकेट जगत में खलबली मचा दी, जिसके बाद भारत के पूर्व ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने हिटमैन (Virender Sehwag on Rohit Sharma Batting) के बल्लेबाज़ी की तारीफ करते हुए बड़ी बात कह दी. सहवाग ने 'क्रिकबज' पर कहा, "अगर कोई एक खिलाड़ी है जिसका खेल देखने के लिए मुझे टिकट खरीदना पड़ेगा, तो वह रोहित शर्मा होंगे, उनकी बल्लेबाजी पूरी तरह से पैसे वसूल है"

Virender Sehwag said "If there is one player whose game I would have to buy a ticket to watch, it would be Rohit Sharma. His batting is absolutely worth the money". [Cricbuzz] pic.twitter.com/GJYEDrGtK9