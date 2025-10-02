VIDEO: बल्लेबाज के दिमाग की बत्ती हुई गुल, वीडियो देख आप भी कहेंगे ऐसे कौन आउट होता है भाई

Nashra Sandhu, Pakistan Women vs Bangladesh Women: आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 का तीसरा मुकाबला दो अक्टूबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश महिला टीम के बीच कोलंबो में खेला गया. जहां बांग्लादेशी महिला टीम को 113 गेंद शेष रहते सात विकेट से जीत मिली. मैच के दौरान पाकिस्तानी महिला टीम के निचले क्रम की बल्लेबाज नाशरा संधू जिस तरह से आउट हुईं. उसे देख हर कोई हैरान रह गया. यहां उन्हें किसी ने आउट नहीं किया. बल्कि वह खुद अपने पैरों पर कुलाड़ी मारते हुए पवेलियन चली बनीं. यह अजीबोगरीब वाक्या पाकिस्तान की बल्लेबाजी के दौरान देखने को मिला. नाशरा बल्लेबाजी करने के लिए तैयार थीं, जबकि बांग्लादेश की तरफ से शोर्ना अख्तर 35वां ओवर डाल रही थीं. ओवर की दूसरी गेंद उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खिलाते हुए और बाहर की तरफ निकाला. जहां नाशरा ने गेंद पर अंतिम समय तक नजरें गड़ाए रखा. जब उन्हें लगा कि इसपर शॉट खेलना जोखिम भरा है तो उन्होंने गेंद को बस जाने भर दिया. मगर इस दौरान उनका बैट स्टंप से जा टकराया. जिसके बाद उन्हें निराश कदमों के साथ पवेलियन का रुख करना पड़ा.

बांग्लादेश के खिलाफ बल्ले और गेंद दोनों से फ्लॉप रहीं नाशरा

बांग्लादेश महिला टीम के खिलाफ नाशरा संधू ना केवल बल्ले, बल्कि गेंद से भी जलवा दिखाने में नाकाम रहीं. मैच के दौरान वह पहले अपनी टीम की तरफ से महज एक रन बनाकर आउट हो गईं. वहीं जब गेंदबाजी की बारी आई तो उन्होंने कुल 3.1 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 8.52 की इकोनॉमी से 27 रन खर्च कर डाले. इस दौरान उन्हें कोई सफलता भी हाथ नहीं लगी.

Nashra Sandhu's time at the crease comes to an unfortunate end 🫣



Watch #BANvPAK LIVE in your region, broadcast details here ➡️ https://t.co/7wsR28PFHI#CWC25 pic.twitter.com/46FGy6OFwb — ICC (@ICC) October 2, 2025

पाकिस्तान को मिली शिकस्त

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो कोलंबो में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तानी महिला टीम 38.3 ओवरों में 129 रन बनाने में कामयाब हुई थी. जिसे बांग्लादेशी महिला टीम ने 31.1 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया. पारी का आगाज करते हुए रूबिया हैदर ने 77 गेंद में नाबाद 54 रनों की सर्वाधिक अर्धशतकीय पारी खेली. उनके अलावा सोभना मोस्टरी ने 19 गेंद में नाबाद 24 रनों का योगदान दिया.

