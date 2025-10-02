श्वेता तिवारी के पहले पति की 10 तस्वीरें, 18 में शादी 20 में बनीं मां, 5वीं में बेटी पलक संग दिखेगी बॉन्डिंग

टीवी इंडस्ट्री की सुपर मॉम श्वेता तिवारी ने पहली शादी राजा चौधरी नाम के शख्स से की. 1998 में हुई उनकी शादी हुई, लेकिन इसका अंत बेहद ही खराब रहा और 2012 में उन्होंने राजा चौधरी से तलाक ले लिया, उसके बाद उन्होंने एक और शादी की लेकिन उनका वो रिश्ता लंबा नहीं चल पाया, आज हम आपको मिलवाते हैं श्वेता तिवारी के पहले पति राजा चौधरी से. राजा चौधरी एक एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री में राजा चौधरी का जाना माना नाम है.



राजा चौधरी बिग बॉस सीजन 2 में भी नजर आए थे और इस सीजन के रनर अप रहे थे.

राजा चौधरी और श्वेता तिवारी ने 1998 में शादी की, जिनसे उनकी बेटी पलक तिवारी हैं.

श्वेता तिवारी ने जब राजा चौधरी से शादी की तो उनकी उम्र केवल 18 साल थी. वहीं दो साल बाद वह बेटी की मां बनी थीं.

राजा चौधरी ने बॉलीवुड में मार्केट और ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्मों भी काम किया हैं.

श्वेता तिवारी ने राजा चौधरी पर घरेलू हिंसा और मारपीट का आरोप लगाया और 2012 में दोनों ने तलाक ले लिया.

तलाक के बाद राजा चौधरी ने श्वेता सूद नाम की लड़की के साथ दूसरी शादी की, लेकिन उनकी ये शादी भी लंबे समय तक नहीं चल पाई और उनसे भी उनका तलाक हो गया.

राजा चौधरी शराब की लत से भी परेशान थे. 2021 के बाद से उन्होंने शराब छोड़ना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो शांत और खुश हैं.

राजा चौधरी ने टीवी इंडस्ट्री में दोबारा कमबैक किया और दंगल टीवी के शो कैसा है ये रिश्ता अंजना में वो नजर आएं.

वहीं, श्वेता तिवारी की बात की जाए तो वो इंटरनेट क्वीन बन गई हैं, 44 साल की उम्र में भी वो अपनी ब्यूटी और फिटनेस में यंग एक्ट्रेस को मात देती हैं.

श्वेता और राजा की बेटी पलक तिवारी भी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं, वो सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से डेब्यू कर चुकी हैं, इसके अलावा म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं.