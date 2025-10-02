विज्ञापन

श्वेता तिवारी के पहले पति की 10 तस्वीरें, 18 में शादी 20 में बनीं मां, 5वीं में बेटी पलक संग दिखेगी बॉन्डिंग

टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने पहली शादी एक्टर और प्रोड्यूसर राजा चौधरी से की थी. दोनों की शादी 1998 में हुई, लेकिन 2012 में तलाक हो गया. आइए आज देखते हैं राजा चौधरी की 10 अनदेखी तस्वीरें और जानते हैं उनकी रियल लाइफ स्टोरी.

Read Time: 2 mins
Share
श्वेता तिवारी के पहले पति की 10 तस्वीरें, 18 में शादी 20 में बनीं मां, 5वीं में बेटी पलक संग दिखेगी बॉन्डिंग
श्वेता तिवारी के एक्स हस्बैंड की 10 फोटो
नई दिल्ली:

टीवी इंडस्ट्री की सुपर मॉम श्वेता तिवारी ने पहली शादी राजा चौधरी नाम के शख्स से की. 1998 में हुई उनकी शादी हुई, लेकिन इसका अंत बेहद ही खराब रहा और 2012 में उन्होंने राजा चौधरी से तलाक ले लिया, उसके बाद उन्होंने एक और शादी की लेकिन उनका वो रिश्ता लंबा नहीं चल पाया, आज हम आपको मिलवाते हैं श्वेता तिवारी के पहले पति राजा चौधरी से. राजा चौधरी एक एक्टर, राइटर और प्रोड्यूसर हैं, जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. भोजपुरी इंडस्ट्री में राजा चौधरी का जाना माना नाम है.

राजा चौधरी बिग बॉस सीजन 2 में भी नजर आए थे और इस सीजन के रनर अप रहे थे.

Latest and Breaking News on NDTV

राजा चौधरी और श्वेता तिवारी ने 1998 में शादी की, जिनसे उनकी बेटी पलक तिवारी हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

श्वेता तिवारी ने जब राजा चौधरी से शादी की तो उनकी उम्र केवल 18 साल थी. वहीं दो साल बाद वह बेटी की मां बनी थीं. 

Latest and Breaking News on NDTV

राजा चौधरी ने बॉलीवुड में मार्केट और ब्लैक फ्राइडे जैसी फिल्मों भी काम किया हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

श्वेता तिवारी ने राजा चौधरी पर घरेलू हिंसा और मारपीट का आरोप लगाया और 2012 में दोनों ने तलाक ले लिया.

Latest and Breaking News on NDTV

तलाक के बाद राजा चौधरी ने श्वेता सूद नाम की लड़की के साथ दूसरी शादी की, लेकिन उनकी ये शादी भी लंबे समय तक नहीं चल पाई और उनसे भी उनका तलाक हो गया.

Latest and Breaking News on NDTV

राजा चौधरी शराब की लत से भी परेशान थे. 2021 के बाद से उन्होंने शराब छोड़ना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि वो शांत और खुश हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

राजा चौधरी ने टीवी इंडस्ट्री में दोबारा कमबैक किया और दंगल टीवी के शो कैसा है ये रिश्ता अंजना में वो नजर आएं.

Latest and Breaking News on NDTV

वहीं, श्वेता तिवारी की बात की जाए तो वो इंटरनेट क्वीन बन गई हैं, 44 साल की उम्र में भी वो अपनी ब्यूटी और फिटनेस में यंग एक्ट्रेस को मात देती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

श्वेता और राजा की बेटी पलक तिवारी भी सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती हैं, वो सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान से डेब्यू कर चुकी हैं, इसके अलावा म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुकी हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Raja Chaudhary, Shweta Tiwari
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com