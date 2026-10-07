भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी, सिक्योरिटी ने खाली कराया मैदान

अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत U-19 और ऑस्ट्रेलिया U-19 के बीच दूसरे टेस्ट मैच के दौरान बम की धमकी मिली. रिपोर्ट के मुताबिक, जब यह धमकी मिली, तब दोनों टीमों के खिलाड़ी स्टेडियम में ही मौजूद थे. यह धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई थी और अधिकारियों को सुबह करीब 11 बजे मिली, जबकि मैच सुबह करीब 11:15 बजे (IST) खत्म होने वाला था. मामले की जांच के लिए साइबर सेल की एक टीम तुरंत स्टेडियम पहुंची.

हालांकि, शुरुआत में खिलाड़ियों को इस घटनाक्रम के बारे में नहीं बताया गया. बाद में, स्थिति की जानकारी मिलने और जरूरी प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद दोनों टीमें दोपहर करीब 1 बजे (IST) स्टेडियम से रवाना हुईं. बाद में स्थानीय पुलिस ने पुष्टि की कि ईमेल एक झूठी धमकी थी.

दस प्राइवेट स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी

दरअसल, बुधवार को अहमदाबाद में ऐसी धमकी पाने वाला नरेंद्र मोदी स्टेडियम अकेला संस्थान नहीं था. सुबह के समय गुजरात हाई कोर्ट और शहर के कई स्कूलों और कॉलेजों को भी ऐसे ही ईमेल मिले. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को अहमदाबाद के दस प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाले ईमेल मिले, जिसके बाद सुरक्षा जांच की गई और बाद में पता चला कि ये धमकियां झूठी थीं.

1 और 21 नवंबर को बम धमाके करने की धमकी

सूत्रों के मुताबिक, ईमेल भेजने वाले ने खुद को 'खालिस्तान नेशनल आर्मी' से जुड़ा बताया और दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 1 नवंबर को और अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 21 नवंबर को बम धमाके करने की धमकी भी दी.

निशाने पर दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट

ये दोनों तारीखें उन जगहों पर होने वाले गायक दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट की तारीखों से मेल खाती हैं. सूत्रों ने बताया कि ईमेल में लोगों को इन दोनों जगहों पर दोसांझ के कॉन्सर्ट में शामिल न होने की चेतावनी भी दी गई थी. सूचना मिलने के बाद, पुलिस बम का पता लगाने और उसे निष्क्रिय करने वाले स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड और एंटी-सबोटाज टीमों के साथ स्कूलों में पहुंची और अच्छी तरह से तलाशी ली। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी जगह पर कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली.

डीसीपी (जोन 7) शिवम वर्मा ने कहा, 'करीब 10 स्कूलों को भेजे गए ईमेल में दावा किया गया था कि आज सुबह इन जगहों पर बम धमाके किए जाएंगे. हमारी टीमें इन स्कूलों में पहुंचीं और अच्छी तरह से तलाशी ली। हालांकि, कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली.' उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में अहमदाबाद के कई स्कूलों, अदालतों और दूसरी जगहों पर इसी तरह की झूठी धमकियां मिली हैं.

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