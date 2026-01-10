विज्ञापन
Ireland Announce Squad For T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आयरलैंड की टीम ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. पॉल स्टर्लिंग के हाथों में टीम की कमान रखी गई है.

स्टर्लिंग बने कप्तान, 3 नए चेहरों को मौका, IPL स्टार की एंट्री, T20 World Cup के लिए आयरलैंड टीम का हुआ ऐलान
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आयरलैंड की टीम हुई अनाउंस
  • आयरलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, पॉल स्टर्लिंग कप्तान हैं
  • टीम में 12 खिलाड़ी पहले के टी20 वर्ल्ड कप में शामिल थे, नए खिलाड़ियों में टिम टेक्टर और बेन कैलिट्ज हैं
  • जोश लिटिल को IPL गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए टीम में चुना गया है, जिन्होंने IPL में अच्छा प्रदर्शन किया
Ireland Announce Squad For T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज सात फरवरी से हो रहा है. उससे करीब 25 दिन पहले आयरलैंड की टीम ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. पॉल स्टर्लिंग के हाथों में टीम की कमान रखी गई है. वहीं उप-कप्तानी की जिम्मेदारी लोर्कन टकर के कंधों पर है. टीम में चुने गए 15 में से 12 खिलाड़ी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का भी हिस्सा रह चुके हैं. इसके अलावा बोर्ड ने जिन नए चेहरों को शामिल किया है. उसमें टिम टेक्टर, बेन कैलिट्ज और मैथ्यू हम्फ्रीज का नाम शामिल है.

आईपीएल स्टार को भी टीम में मिली जगह

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आयरिश टीम में जोश लिटिल को भी शामिल किया गया है, जो कि देश की प्रतिष्ठित लीग इंडियन प्रीमियर लीग में शिरकत कर चुके हैं. IPL 2023 में गुजरात टाइटंस की टीम ने उन्हें 4.40 करोड़ रुपए में खरीदा था. IPL 2024 में भी वह इसी टीम के साथ इसी प्राइज में जुड़े रहे.

नौवीं बार टी20 वर्ल्ड कप खेलने को तैयार है आयरलैंड

आयरलैंड की टीम नौवीं बार टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए तैयार है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में आयरिश टीम का बेस्ट प्रदर्शन 2009 और 2022 में निखरकर सामने आया था. उस दौरान टीम ने सुपर राउंड तक का सफर तय किया था और वेस्टइंडीज एवं इंग्लैंड जैसी टीमों को शिकस्त दिया था. 

सेलेक्टर को अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद

सेलेक्टर एंड्रयू व्हाइट को आगामी टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है. टीम का ऐलान करने के बाद उन्होंने कहा, 'टी20 वर्ल्ड कप का हमें बेसब्री के साथ इंतजार है. 2022 हमारे लिए यादगार रहा. मगर 2024 हमारे उम्मीदों के मुताबिक सही नहीं रहा. उसे सुधारने की हम लंबे समय से तैयारी कर रहे थे.'

एंड्रयू व्हाइट ने कहा, 'हम एक मुश्किल ग्रुप में शामिल हैं. मगर हाल के दिनों में हमने इन टीमों के खिलाफ काफी मैच खेले हैं. यही वजह है कि टूर्नामेंट में हम उनके खिलाफ बिना किसी डर के उतरेंगे. हमारी तैयारी और रणनीति काफी मजबूत है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए आयरलैंड की टीम

पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), मार्क अडायर, रॉस अडायर, बेन कैलिट्ज, कर्टिस कैम्फर, गैरेथ डेलानी, जॉर्ज डॉकरेल, मैथ्यू हम्फ्रीज, जोश लिटिल, बैरी मैकार्थी, हैरी टेक्टर, टिम टेक्टर, लोर्कन टकर, बेन व्हाइट और क्रेग यंग.

लीग चरण में आयरिश टीम के मुकाबले

8 फरवरी - बनाम श्रीलंका - आर. प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो

11 फरवरी - बनाम ऑस्ट्रेलिया - आर. प्रेमदासा स्टेडियम - कोलंबो

14 फरवरी - बनाम ओमान - सिंहली स्पोर्ट्स क्लब- कोलंबो

17 फरवरी - बनाम जिम्बाब्वे - पल्लेकेल

