वीरेंद्र सहवाग ने विश्व क्रिकेट के इस खिलाड़ी को बताया सबसे मुश्किल गेंदबाज

Who is toughest bowler in world cricket: भारत के तूफानी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने उस गेंदबाज के बारे में बताया है जिसके खिलाफ खेलना उन्हें काफी मुश्किल होती थी. पूर्व फर्स्ट क्लास क्रिकेटर पदमजीत सहरावत ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर सहवाग का इंटरव्यू लेते हुए उनसे सबसे मुश्किल गेंदबाज (Virender Sehwag on toughest bowler in world cricket) को लेकर सवाल किया जिसपर सहवाग ने रिएक्ट किया. सहवाग से पदमजीत सहरावत ने पूछा कि शेन वार्न और मुथैया मुरलीधरन में से किस गेंदबाज को खेलना उनके लिए काफी मुश्किल था. इस सवाल का जवाब देते हुए सहवाग ने मुथैया मुरलीधरन को सबसे खतरनाक गेंदबाज करार दिया.

सहवाग ने मुरलीधरन को लेकर बात की औऱ कहा, "भले ही मैंने उनके खिलाफ बड़े छक्के लगाए हैं लेकिन मुझे उन्हें समझने में 7 से 8 साल का समय लग गया. बहुत साल लगा, 2001 से लेकर 2007 के दौरान उन्होंने मुझे काफी परेशान किया. उस दौरान मुरली ने मुझे बहुत बारी आउट किया. उनके खिलाफ रन बनाना मेरे लिए काफी मुश्किल होता था. 2008 से मैं उनके खिलाफ फिर रन बनने शुरू हुए."

बता दें कि मुथैया मुरलीधरन ने अपने टेस्ट करियर में 133 टेस्ट में 800 विकेट लेने में सफल रहे थे. वहीं, वनडे में मुरलीधरन के नाम 534 विकेट दर्ज है. मुरलीधरन इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. मुरलीधरन के नाम (Most wickets in career in Tests+ODIs+T20Is) इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 1347 विकेट दर्ज है.

वहीं, सहवाग ने अपने करियर में (Virender Sehwag - Cricket Player India) 104 टेस्ट मैच खेले और कुल 8586 रन बनाने में सफल रहे. सहवाग के नाम टेस्ट में 23 शतक और 32 अर्धशतक जमाने का रिकॉर्ड दर्ज है. इसके अलावा सहवाग ने 251 वनडे में 8273 रन बनाए. वीरेंद्र सहवाग ने वनडे में 15 शतक और 38 अर्धशतक जमाने का कमाल किया.