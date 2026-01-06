मुस्ताफ़िज़ुर मुद्दे पर बांग्लादेश की नाराज़गी- BCCI को कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी?

Mustafizur Rahman Controversy: मुस्ताफ़िज़ुर रहमान के मुद्दे को और दूसरे तरीकों से निपटाया जा सकता था. अब बात बिगड़ चुकी है और सवाल ये है कि ये कहां जाकर रुकेगा. क्योंकि बांग्लादेश ने एक तो भारत में खेलने से मना कर दिया है और दूसरे IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी है. मुस्ताफ़िज़ुर को कोलकाता ने आईपीएल 2026 के लिए हुई खिलाड़ियों की नीलामी में 9.20 करोड़ में खरीदा था. लेकिन बीसीसीआई के आदेश पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें रिलीज कर दिया. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस फैसले से काफी हैरान दिखा और उसके बाद उसने एक-एक करके फैसले लिए.

बेहतर तरीका था

खिलाड़ियों की नीलामी 16 दिसंबर को अबुधाबी में हुई. कुल 1350 प्लस खिलाड़ियों ने IPL के लिए अपने नामों की रजिस्ट्री हुई जिनमें 350 प्लस चुनिंदा खिलाड़ियों के नाम जिनमें बांग्लादेश के 7 खिलड़ियों के नाम पर भी बोली लगी. इनमें अगर बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लेना था तो फ़्रेंचाइज़ी टीमों से पहले ही पर्दे की पीछे कहा जा सकता था कि किसी भी बांग्लादेश के खिलाड़ी पर बोली ना लगाए. वैसे भी आईपीएल में बांग्लादेश के सिर्फ़ एक खिलाड़ी- मुस्ताफ़िज़ुर रहमान को ही नीलामी में कीमत हासिल करने का मौक़ा मिल सका.

मुस्ताफ़िज़ुर पर कैसे लिया गया फ़ैसला

मुस्ताफ़िज़ुर रहमान जैसे एक खिलाड़ी और फ़्रेंचाइज़ी के मुद्दे पर बीसीसीआई के बयान को ही आधार बनाकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और सरकार ने आईसीसी से भारत में वर्ल्ड कप ना खेलने की मांग कर दी है. और अब बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई है.

BCCI के सचिव देवजीत सैकिया ने बयान दिया था, "हाल के घटनाक्रमों के कारण, बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी केकेआर को अपने खिलाड़ी, बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज़ करने का निर्देश दिया है और बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि अगर वे किसी विकल्प की मांग करते हैं, तो बीसीसीआई उन्हें विकल्प की अनुमति दे देगा.”



विदेश नीति और दो क्रिकेटिंग बोर्ड के बीच मुद्दों को लेकर फ़ौरन जनभावना के आधार पर फ़ैसला लेना बहुत आइडियल तरीका नहीं कहा जा सकता और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं.

बांग्लादेश में IPL के प्रसारण को रोकने का नुकसान

एक आंकड़े के मुताबिक बांग्लादेश में IPL के प्रसारण को रोके जाने से वहां के तकरीबन 22% क्रिकेट फ़ैन्स यानी क़रीब 3.70 करोड़ लोग इसे नहीं देख सकेंगे. इससे IPL के फ़ैन बेस पर असर तो होगा ही और इसका नुकसान ब्रॉडकास्टर्स को होगा. लेकिन बांग्लादेश पहला देश नहीं है जहां IPL के प्रसारण पर रोक लगी है.

जम्मू कश्मीर में पहलगाम में आतंकी हमले के बाद Fancode पर होने वाला भारत में पाकिस्तान के PSL लीग के प्रसारण पर रोक दिया गया और पाकिस्तान ने भी 2025 से IPL के प्रसारण पर रोक लगा दी.

2036 ओलिंपिक्स के आयोजन की तैयारी पर ना हो जाए असर

भारत 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अहमदाबाद में करने वाला है. इसके अलावा 2036 के ओलिंपिक्स के आयोजन के लिए बहुत ही गंभीरता से तैयारी चल रही है. अगर बांग्लादेश सुरक्षा का हवाला देकर वर्ल्ड कप के वेन्यु को भारत से बाहर शिफ़्ट करवाने में कामयाब रहता है. तो, 2036 ओलिंपिक्स की बोली के दौरान दूसरे देश इस मसले को मिसाल के तौर पर पेश कर भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.

पैसे को लेकर बीसीसीआई को नहीं लगेगा बड़ा झ़टका

बांग्लादेश ने पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रवैया अपनाने की कोशिश की है. लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ताक़त पाकिस्तान से भी आधी है. दोनों बोर्ड की बाज़ार की ताक़त का अंदाज़ा दोनों के नेटवर्थ से भी लगाया जा सकता है. BCCI का नेटवर्थ 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 18,000 करोड़ रुपये है, जबकि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या BCB का 51 million अमेरिकी डॉलर (500 करोड़ रुपये).

दोनों टीमों के आईसीसी रिवेन्यू में भी बड़ा अंतर है.

2024-27 तक ICC के रिवेन्यू में किसकी, कितनी भागीदारी

BCCI 38.2% (क़रीब 2000 करोड़ रुपये)

बांग्लादेश 4.46% (क़रीब 225 करोड़)

इसलिए फ़िलहाल बीसीसीआई या आईपीएल को पैसे का बड़ा नुकसान तो नहीं दिख रहा, लेकिन इस पूरे मसले पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के मुश्किल हालात को सुलझाने के तरीके को लेकर सवाल उठने लगे हैं. ये भी याद रखे जाने की बात है कि पिछले साल एशिया कप में भारत चैंपियन तो बन गया लेकिन बीसीसीआई अबतक ट्रॉफ़ी को भारत नहीं ला सका है.

