सरफराज खान करेंगे दमदार वापसी, सिद्धेश लाड ने बताया मुंबई के खिलाड़ी उनके लिए निभाएंगे ये जिम्मेदारी

Sarfaraz Khan Comeback: राष्ट्रीय टीम और यहां तक कि 'ए' टीमों से नज़रअंदाज़ किया जाना निराशाजनक हो सकता है, लेकिन मुंबई के साथी खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाज़ सरफराज खान का हौसला बढ़ाने के लिए पूरी तरह से उनके साथ हैं, "किसी भी तरह से". सिद्धेश लाड ने शुक्रवार को यहां कहा. घरेलू प्रतियोगिताओं में लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय टेस्ट टीम में जगह बनाने वाले सरफराज इस रणजी ट्रॉफी सीज़न में अभी तक पचास का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं. उन्होंने तीन मैचों में 42, 32, 1, 15 और नाबाद 5 रन बनाए हैं.

28 वर्षीय सरफराज ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारतीय टीम का हिस्सा थे और उसके बाद से उन्हें 'ए' टीम के किसी भी दौरे के लिए नहीं चुना गया है. "आखिरकार, वह एक इंसान है और हर कोई कुछ गलतियां करता है. बड़े खिलाड़ियों के लिए हमेशा एक मुश्किल दौर आता है. अगर हम पिछले 4-5 सालों पर नज़र डालें, तो उन्होंने लगातार रन बनाए हैं," लाड ने हिमाचल प्रदेश के खिलाफ मुंबई के रणजी ट्रॉफी मैच की पूर्व संध्या पर मीडिया से कहा.

"एक खिलाड़ी के तौर पर यह कहीं न कहीं हतोत्साहित करने वाला हो सकता है, लेकिन इस समय, एक टीम और सहयोगी स्टाफ के तौर पर यह हम पर निर्भर है कि हम उसे कैसे आगे बढ़ाएं? हम उसकी क्षमता जानते हैं और अगर वह अच्छा खेलता है, तो वह बड़ी पारियां खेलेगा. एक टीम के तौर पर, हम हर संभव तरीके से उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश करेंगे," लाड ने कहा. एलीट ग्रुप डी की अंक तालिका में तीन टीमें - हैदराबाद, मुंबई और जम्मू-कश्मीर - 10-10 अंकों के साथ बराबरी पर हैं, लेकिन लाड ने कहा कि 42 बार की चैंपियन टीम अपने घरेलू मैदान पर होने वाले दोनों मैचों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेगी.

ब्रेक से पहले मुंबई हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी के खिलाफ खेलेगी और लाड ने कहा कि टीम ने बीकेसी ग्राउंड की पिच को बेहतर ढंग से समझ लिया है, जो पिछले लंबे बारिश के मौसम के कारण धीमी और स्पिन के अनुकूल रही है. लाड ने कहा, "ये दोनों मैच हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं. हमें पहले चरण का अंत अच्छी तरह से करना होगा. मुझे लगता है कि एक टीम के रूप में हमने अच्छा प्रदर्शन किया है. हमने पहली पारी (राजस्थान के खिलाफ) में कुछ गलतियां कीं, लेकिन हमने अपनी गलतियों से सीखा है."

"बेशक, अगर आप अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे हैं, तो आपको परिस्थितियों और पिच के बारे में सब कुछ पता होता है. हम इस लिहाज से पूरी तरह तैयार हैं. हम जानते हैं कि अगर हमें नॉकआउट चरण में क्वालीफाई करना है तो दोनों मैच जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है."

जयपुर में हुए मैच में यशस्वी जायसवाल (67 और 156) के साथ उतरी मुंबई ने पहली पारी में राजस्थान को 363 रनों की बढ़त दे दी थी. लेकिन जायसवाल के दूसरी पारी के शतक की बदौलत मुंबई ड्रॉ कराने में कामयाब रही. उन्होंने कहा, "हमने सीधी जीत नहीं दिलाई. हमने दूसरी पारी में वाकई अच्छी बल्लेबाजी की. खासकर यशस्वी और मुशीर खान ने. हमें बहुत खुशी है कि मुशीर फॉर्म में लौट आए हैं. हम जानते हैं कि उनमें बड़े रन बनाने की क्षमता है."

मुंबई के मध्यक्रम के इस खिलाड़ी ने कहा कि उनके अनुभव ने उन्हें दबाव की परिस्थितियों से उबरने में मदद की है, खासकर उनकी टीम के कुछ अपवादों के बावजूद. उन्होंने कहा, "मुंबई के लिए कोई भी मैच, या क्लब क्रिकेट के लिए भी, दबाव हमेशा रहेगा क्योंकि अगर मैं किसी क्लब के लिए खेलता हूं, तो मुझसे उम्मीदें होंगी. अगर हम मुंबई के लिए खेलते हैं, तो पूरा भारत आपके स्कोर और आपके स्कोरकार्ड पर नज़र रखता है. मुंबई टीम से हमेशा बड़ी उम्मीदें रहती हैं." उन्होंने आगे कहा, "अगर हम फाइनल हार भी जाते हैं, तो भी इसे हमारे लिए एक बुरा साल माना जाता है, इसलिए हमेशा दबाव रहता है. लेकिन अब, मेरे अनुभव ने मुझे टीम की ज़रूरत के समय दबाव से उबरने में मदद की है."