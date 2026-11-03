सूर्यकुमार यादव को लेकर मुंबई इंडियंस ने लिया अहम फैसला, हार्दिक पांड्या की ट्रेड डील पर भी अपडेट

हार्दिक पांड्या के ट्रेड (खिलाड़ियों की अदला-बदली) को लेकर बातचीत एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है. वहीं, मुंबई इंडियंस ने सूर्यकुमार यादव को किसी दूसरे खिलाड़ी के बदले ट्रेड करने की संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया है. मीडिया के एक हिस्से में हार्दिक पांड्या की तरह ही सूर्यकुमार यादव के भी ट्रेड होने की अटकलें लगाई जा रही थीं. भले ही पिछले सीज़न में भारतीय कप्तान (जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप जीता है) का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा हो (13 मैचों में 270 रन), लेकिन 2025 के सीजन में उन्होंने शानदार खेल दिखाया था (16 मैचों में 717 रन). मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट सूर्यकुमार को जाने देने के बारे में सोच भी नहीं रहा है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई इंडियंस के सूत्रों ने कहा, सूर्यकुमार यादव ट्रेड के लिए उपलब्ध नहीं हैं. इस बारे में न तो कोई बातचीत हुई है और न ही होगी.' हालांकि, उन्होंने हार्दिक पांड्या और पंजाब किंग्स के अर्शदीप सिंह के बीच संभावित अदला-बदली पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. पंजाब किंग्स के सूत्रों ने भी इस पर चुप्पी साधे रखी, लेकिन उन्होंने अपने स्टार तेज़ गेंदबाज़ को मुंबई इंडियंस के पिछले तीन सीज़न के कप्तान के बदले ट्रेड करने की संभावना से इनकार नहीं किया.

इस बीच, राजस्थान रॉयल्स भी इस चर्चा में शामिल हो सकती है, जिसमें यशस्वी जायसवाल और रवि बिश्नोई के नाम सामने आ सकते हैं. हालांकि, मुंबई इंडियंस का मैनेजमेंट किसी ऐसे प्रस्ताव में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है जिसमें कोई मुख्य तेज गेंदबाज शामिल न हो. इस बात की संभावना कम है कि राजस्थान रॉयल्स जोफ्रा आर्चर को लेकर कोई चर्चा करेगी, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मुंबई इंडियंस ने इस इंग्लिश तेज गेंदबाज़ की मांग की है.

मुंबई इंडियंस को तेज गेंदबाज की तलाश

अब तक यही माना जा रहा था कि मुंबई इंडियंस एक बल्लेबाज और एक गेंदबाज की तलाश में है, लेकिन अब पता चला है कि वे एक तेज रफ्तार वाले गेंदबाज की तलाश में हो सकते हैं. ऐसा खास तौर पर इसलिए है क्योंकि पिछले सीजन में ट्रेंट बोल्ट और दीपक चाहर का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था.

पिछले सीजन में ट्रेंट बोल्ट 5 मैचों में केवल 2 विकेट ले पाए, जबकि दीपक चाहर ने 8 मैचों में 8 विकेट लिए. वहीं, 2025 के सीजन में चाहर ने 14 मैचों में 11 विकेट लिए थे. इसलिए, अगर पांच बार की चैंपियन टीम इनमें से किसी एक खिलाड़ी को- खासकर न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट को-रिलीज करने का फैसला लेती है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी. हालांकि, फ्रेंचाइजी के पास इस पर फैसला लेने के लिए अभी लगभग दो हफ्ते का समय है. तो, इस पर फिर कभी बात करेंगे.

रोहित शर्मा, रयान रिकेल्टन, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, शेरफेन रदरफोर्ड, नमन धीर और विल जैक्स जैसे बल्लेबाजों के साथ-साथ मिचेल सैंटनर (जो बल्लेबाजी में भी योगदान दे सकते हैं) की मौजूदगी को देखते हुए, मुंबई इंडियंस के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है. इनमें से ज्यादातर खिलाड़ी प्लेइंग XI का हिस्सा हो सकते हैं. यही वजह है कि मुंबई इंडियंस ने शायद चेन्नई सुपर किंग्स के आयुष म्हात्रे जैसे खिलाड़ी को लेने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई, क्योंकि उनके लिए शुरुआती प्लेइंग XI में जगह पक्की नहीं होती.

एक समय पर, हर्षित राणा और पांड्या के बदले किसी बल्लेबाज को लेकर कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन नाइट राइडर्स इस तेज गेंदबाज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे. जसप्रीत बुमराह की गैरमौजूदगी में भारत के T20I पेस अटैक की कमान संभालने वाले अर्शदीप, मुंबई इंडियंस की मौजूदा जरूरतों के हिसाब से फिट बैठ सकते हैं.

इस संभावित अदला-बदली (ट्रेड) को लेकर बातचीत भी हुई है. हालांकि, इसमें एक पेंच यह है कि खुद पांड्या की अपनी क्या पसंद है. पंजाब जाने पर उन्हें कप्तानी मिलेगी ही, ऐसा पक्का नहीं है (क्योंकि पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर हैं), जबकि राजस्थान जाने पर उन्हें यह जिम्मेदारी मिल सकती है. वैसे, ट्रेड की स्थिति में खिलाड़ी के पास अपनी पसंद चुनने का विकल्प होगा या नहीं, यह बहस का विषय है.

मुंबई इंडियंस के लिए, पंजाब किंग्स (PBKS) वाला प्रस्ताव ज्यादा आकर्षक हो सकता है. फिलहाल, पंजाब किंग्स का मैनेजमेंट कोई पक्का फैसला लेने को तैयार नहीं है. पता चला है कि उन्होंने इस ट्रेड प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कुछ समय मांगा है. हालांकि, फैसला आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी; अगले 48 घंटे काफी अहम हो सकते हैं.