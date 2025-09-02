UAE vs AFG: मुहम्मद वसीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर मचाया तहलका, ऐसा करने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज बने

Muhammad Waseem record in T20I: यूएई (UAE) के कप्तान मुहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) ने टी-20 इंटरनेशनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. पाकिस्तान, यूएई और अफगानिस्तान (UAE vs AFG) के बीच खेले जा रहे त्रिकोणीय टी-20 सीरीज के तीसरे मैच में यूएई के कप्तान मुहम्मद वसीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में 37 गेंद पर 67 रन की धमाकेदार पारी खेली, अपनी पारी में मुहम्मद वसीम ने 4 चौके और 6 छक्के लगाने में सफलता हासिल की. भले ही यह मैच अफगानिस्तान की टीम जीतने में सफल रही लेकिन मुहम्मद वसीम ने इतिहास रच दिया. (UAE captain Muhammad Waseem breaks Rohit Sharma's sixes record)

तोड़ा रोहित शर्मा का बतौर कप्तान वर्ल्ड रिकॉर्ड

मुहम्मद वसीम टी-20 इंटरनेशनल में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले कप्तान बन गए हैं. ऐसा कर वसीम ने महान रोहित शर्मा का बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्का लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड (Most sixes as a captain in T20Is) को तोड़ दिया है. बता दें कि T20I में बतौर कप्तान रोहित ने कुल 105 छक्के लगाए थे. लेकिन अब मुहम्मद वसीम के नाम बतौर कप्तान टी-20 इंटरनेशनल में कुल 110 छक्के दर्ज हो गए हैं. (Muhammad Waseem record vs Rohit Sharma record in T20I as Captain)

T20I में बतौर कप्तान सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज (Most T20I Sixes by Captain)

110 - UAE मुहम्मद वसीम (54 पारी)*

105 - India रोहित शर्मा (62 पारी)

86 - England 󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 इयोन मोर्गन (65 पारी)

82 - Australia एरॉन फिंच (76 पारी)

79 - Japanese cricketer कडोवाकी-फ्लेमिंग (39 पारी)

इसके अलावा मुहम्मद वसीम बतौर कप्तान टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार 50 + स्कोर करने वाले दुनिया के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं. इस माले में पहले नंबर पर बाबर आजम हैं जिनके नाम 26 बार बतौर कप्तान 50 + स्कोर बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. वहीं, रोहित ने 16 बार यह कारनामा किया है. यूएई के Muhammad Waseem ने बतौर कप्तान 17 बार 50 + स्कोर करने में सफल हो गए हैं. यानी यहां भी मुहम्मद वसीम ने बतौर कप्तान रोहित शर्मा को पछाड़ दिया है.

टी20 इंटरनेशनल मैचों में कप्तान के तौर पर सर्वाधिक 50+ स्कोर (Most 50+ Scores as a Captain in T20Is)

26 - बाबर आज़म

17 - मुहम्मद वसीम

16 - रोहित शर्मा

16 - केन विलियमसन

15 - एरॉन फिंच

13 - विराट कोहली

वहीं, इस मैच की बात करें तो पहले अफगानिस्तान ने बल्लेबाजी की थी और 20 ओवर में 4 विकेट पर 188 रन बनाए थे जिसके बाद यूएई की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 150 रन ही बना सकी. अफगानिस्तान 38 रन से मैच जीतने में सफल रहा. अफगानिस्तान की ओर से Ibrahim Zadran ने 63 और Sediqullah Atal ने 54 रन की पारी खेली.