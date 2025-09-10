विज्ञापन
विशेष लिंक

खूब लगाता है छक्के, BAN को दे चुका है न भूलने वाला दर्द, जानें कौन बना इंडिया के लिए सिरदर्द

Muhammad Waseem, Asia Cup 2025: भारत बनाम UAE मुकाबले में UAE के कप्तान मुहम्मद वसीम अपने उम्दा खेल से भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
खूब लगाता है छक्के, BAN को दे चुका है न भूलने वाला दर्द, जानें कौन बना इंडिया के लिए सिरदर्द
Muhammad Waseem
  • एशिया कप 2025 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दूसरा मुकाबला दस सितंबर को खेला गया है
  • मुहम्मद वसीम टी20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज और 11वें सर्वाधिक रन बनाने वाले हैं
  • वसीम ने 82 मैचों में 2922 रन बनाए हैं जिनमें तीन शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Muhammad Waseem, Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज कहो चुका है. प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के दूसरे मुकाबले में आज (10 सितंबर 2025) भारतीय टीम का मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के साथ है. वैसे तो कागजों पर देखा जाए तो टीम इंडिया काफी स्ट्रॉंग नजर आती है. मगर विपक्षी टीम में एक ऐसा खिलाड़ी है जो भारतीय टीम की मुसीबतों को बढ़ा सकता है. यह खिलाड़ी कोई और नहीं विपक्षी टीम के कप्तान मुहम्मद वसीम स्वयं हैं.

मुहम्मद वसीम के बेहतरीन खेल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में वह सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज हैं. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दुनिया के 11वें खिलाड़ी हैं. 

29 वर्षीय खिलाड़ी ने 2021 से खबर लिखे जाने तक UAE के लिए 82 मैच खेलते हुए 82 पारियों में 37.94 की औसत से 2922 रन बनाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उनके नाम तीन शतक और 23 अर्धशतक दर्ज है.  

मुहम्मद वसीम टी20 के पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (205) के बाद टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. खबर लिखे जाने तक उनके बल्ले से 180 छक्के और 234 चौके निकले हैं. 

वसीम की अगुवाई में UAE की टीम कर चुकी है कमाल 

हाल ही में मुहम्मद वसीम की अगुवाई में UAE की टीम कमाल कर चुकी है. बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में UAE की टीम को 2-1 से जीत नसीब हुई थी. 

संपन्न हुए इस सीरीज में बांग्लादेश ने पहला मुकाबला 27 रनों से अपने नाम किया था. मगर उसके बाद शेष बचे दोनों मुकबलों में UAE की टीम अपना झंडा बुलंद करने में कामयाब रही. 

एशिया कप 2025 के लिए इंडिया और यूएई UAE की टीम 

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह. 

रिजर्व: प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल और यशस्वी जायसवाल. 

यूएई: यूएई क्रिकेट टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, अर्यांश शर्मा, आसिफ खान, ध्रुव पाराशर, एथन डिसूजा, हैदर अली, हर्षित कौशिक, जुनैद सिद्दीकी, मतिउल्लाह खान, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवादुल्लाह, मुहम्मद जोहैब, राहुल चोपड़ा, रोहिद खान, सिमरनजीत सिंह और सगीर खान. 

यह भी पढ़ें- 10 मैच, छह जीत, UAE में है टीम इंडिया का जलवा, जानें किन-किन टीमों को चटाया है धूल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, United Arab Emirates, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com