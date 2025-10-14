जबलपुर में होगी RSS की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की महत्वपूर्ण बैठक

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की वार्षिक अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल (केन्द्रीय कार्यकारिणी) की बैठक इस बार मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित की जा रही है. यह बैठक इसलिए भी विशेष महत्व रखती है क्योंकि यह संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर हो रही है.

30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक चलेगी बैठक

यह बैठक 30 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक चलेगी. इसमें संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबले, सभी प्रमुख पदाधिकारी, प्रांतीय कार्यवाह, सहकार्यवाह और अखिल भारतीय पदाधिकारी शामिल होंगे. इसके अलावा, संघ के 46 प्रांतों के प्रांत संघचालक, कार्यवाह और प्रचारक भी इस बैठक में उपस्थित रहेंगे.

शताब्दी वर्ष की रूपरेखा पर होगी चर्चा

हाल ही में विजयादशमी के अवसर पर नागपुर सहित देशभर में संघ के शताब्दी वर्ष का शुभारंभ हुआ था. नागपुर में सरसंघचालक द्वारा दिए गए उद्बोधन में उठाए गए मुद्दों पर इस बैठक में विशेष चर्चा की जाएगी. बैठक में संघ के संगठनात्मक विस्तार, शाखा कार्य, सेवा कार्यों और समाज-संबंध कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी. साथ ही, आगामी वर्ष 2025-26 में आयोजित होने वाले शताब्दी समारोह की रूपरेखा और प्रमुख कार्यक्रमों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है.

युवा सहभागिता और तकनीक पर रहेगा विशेष फोकस

सूत्रों के अनुसार, इस बार बैठक में युवा सहभागिता, प्रौद्योगिकी के उपयोग और समाज के सभी वर्गों तक संवाद के विस्तार** जैसे विषयों पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी. संघ की यह परंपरागत वार्षिक बैठक हर वर्ष दीपावली के बाद आयोजित होती है, लेकिन शताब्दी वर्ष के मद्देनज़र इस बार की बैठक को और भी अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है.