Hong Kong Sixes Final: हार्दिक का जबरा फैन निकला पाकिस्तानी स्टार, ट्रॉफी जीतने के बाद पंड्या के अंदाज में मनाया जश्न

Muhammad Shahzad copied Hardik Pandya's Signature Celebration: पाकिस्तान को हांगकांग सिक्सेज़ 2025 अभियान की एकमात्र हार पूल सी के मुकाबले में दिनेश कार्तिक की अगुवाई वाली भारत के खिलाफ मिली.

Muhammad Shahzad copied Hardik Pandya's Signature Celebration

Muhammad Shahzad Copied Hardik Pandya Signature Celebration: पाकिस्तान ने भारत से मिली हार से उबरते हुए लगातार तीन मैच जीते और रविवार को रिकॉर्ड छठी बार हांगकांग सिक्सेस का खिताब अपने नाम किया. अब्बास अफरीदी की अगुवाई में पाकिस्तान ने 2025 के संस्करण के क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया और फाइनल में कुवैत को हराया. फाइनल जीतने के बाद, पाकिस्तानी स्टार मुहम्मद शहजाद ने टी20 विश्व कप 2024 का खिताब जीतने के बाद भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या द्वारा ट्रॉफी के जश्न की नकल की. ​​सोशल मीडिया पर उनकी यह पोस्ट वायरल हो गई.

शहजाद ने एक्स पर ट्रॉफी के बगल में कंधे उचकाते हुए पोज़ देते हुए लिखा, "हांगकांग सिक्सेस का मज़ेदार अंत. हमेशा की तरह," ठीक वैसे ही जैसे पांड्या ने टी20 विश्व कप जीतने के बाद किया था.

इस टूर्नामेंट की जीत ने पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा हांगकांग सिक्सेस खिताब जीतने का रिकॉर्ड दिला दिया है. पाकिस्तान अब यह टूर्नामेंट छह बार जीत चुका है, जो इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका से एक ज़्यादा है.

ग्रैंड फ़ाइनल में, पाकिस्तान ने अपने हरफनमौला प्रदर्शन से नवोदित कुवैत को 43 रनों से हरा दिया. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए, पाकिस्तान ने अब्दुल समद के विस्फोटक 42 (13) और कप्तान अब्बास अफ़रीदी के दमदार 52 (11) रनों की बदौलत 135/3 का विशाल स्कोर बनाया. कुवैत के मीत भावसार ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए शानदार स्पेल में तीन विकेट लिए.

कुवैत ने शानदार शुरुआत की, अदनान इदरीस ने पहले ओवर में पाँच छक्के जड़कर 8 (8) रनों की तेज़ पारी खेलकर अपनी टीम को उम्मीद की किरण दिखाई. हालाँकि, पाकिस्तान के अनुशासित गेंदबाज़ी आक्रमण ने पकड़ मज़बूत कर दी और अंततः कुवैत को 92/6 पर आउट कर दिया, जिससे एक यादगार जीत और सिक्सेज़ की अपनी शानदार विरासत में एक और ताज हासिल हुआ.

पाकिस्तान को हांगकांग सिक्सेज़ 2025 अभियान की एकमात्र हार पूल सी के मुकाबले में दिनेश कार्तिक की अगुवाई वाली भारत के खिलाफ मिली. बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में, भारत ने अंततः डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (डीएलएस) पद्धति से पाकिस्तान को दो रनों से हरा दिया. हालांकि, भारत अपने अगले चार मैच हार गया, जिससे टूर्नामेंट का अंत निराशाजनक रहा.

