वैभव सूर्यवंशी का मोहम्मद नूरहनिफ ने पकड़ा करिशमाई कैच, दुनिया रह गई हक्की बक्की

Vaibhav Suryavanshi, Under 19 Asia Cup 2025: मोहम्मद नूरहनिफ ( Muhammad Nurhanif ) ने द सेवन्स स्टेडियम में एक लंबी दौड़ लगाते हुए वैभव सूर्यवंशी ( Vaibhav Suryavanshi ) का शानदार कैच पकड़कर हर किसी को हैरान कर दिया है. क्रिकेट प्रेमियों को यह खूबसूरत नजारा भारतीय अंडर 19 टीम (India Under 19) की बल्लेबाजी के दौरान देखने को मिला. विपक्षी टीम की तरफ से मुहम्मद अकरम ( Muhammad Akram ) गेंदबाजी कर रहे थे. अकरम के ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्यवंशी ने जोरदार तरीके से शॉट लगाने का प्रयास किया. जिसमें वह काफी हद तक कामयाब भी रही. मगर सीमारेखा पर तैनात नूरहनिफ ने एक लंबी दौड़ लगाते हुए करिशमाई कैच लपककर हर किसी को हैरान कर दिया. नतीजन उन्हें कैच आउट होते हुए पवेलियन का रुख करना पड़ा.

मलेशिया के खिलाफ अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे वैभव सूर्यवंशी

बात करें मलेशिया के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी के प्रदर्शन के बारे में तो पारी का आगाज करते वह अर्धशतक लगाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान सूर्यवंशी ने कुल 26 गेंदों को सामना किया. इस बीच 192.30 की स्ट्राइक रेट से 50 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 5 चौके और 3 खूबसूरत छक्के देखने को मिले.

वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट करियर

वैभव सूर्यवंशी ने खबर लिखे जाने तक कुल 8 फर्स्ट क्लास, 6 लिस्ट ए और 18 टी20 मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से फर्स्ट क्लास की 12 पारियों में 17.25 की औसत से 207, लिस्ट ए की 6 पारियों में 22.00 की औसत से 132 और टी20 की 18 पारियों में 41.23 की औसत से 701 रन निकले हैं.

वैभव के नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक अर्धशतक, लिस्ट ए में एक अर्धशतक और टी20 फॉर्मेट में 3 शतक और एक अर्धशतक दर्ज है.

