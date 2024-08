MS Dhoni: बॉलीवुड या पॉलिटिक्स, क्या पसंद करते हैं धोनी? जवाब सुनकर पैरों तले खिसक जाएगी जमीन

Dhoni told what he likes in Bollywood and Politics: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. टीम इंडिया के लिए शिरकत करते हुए उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं. इसके अलावा आईपीएल में भी उनक प्रदर्शन सराहनीय रहा है. यहां उन्होंने सीएसके की अगुवाई करते हुए कई खिताब जीते हैं.

खेल जगत में 'माही' नाम से मशहूर एमएस धोनी की मौजूदा उम्र 43 साल है. यही वजह है कि आगामी सीजन में वह शिरकत करेंगे या नहीं? इसपर बहस छिड़ा हुआ है. खैर माही के चाहने वाले उनके जीवन से जुड़ी निजी बातों को हमेशा जानने के लिए उत्सुक रहते हैं.

Question: Bollywood or Politics?



MS Dhoni said "Bollywood but don't ask me to act now. I don't have an interest in either. I thought you asked me to pick one". [Asian Footwears Program] pic.twitter.com/Mm2xaHCNMi