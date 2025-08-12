विज्ञापन
उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष तैयार, साझा उम्‍मीदवार के लिए 18 अगस्‍त को हो सकती है इंडिया गठबंधन की बैठक

उपराष्‍ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार उतारने को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत शुरू हो गई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे उम्‍मीदवार के चुनाव को लेकर विभिन्‍न पार्टियों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं.

  • उपराष्‍ट्रपति पद के लिए विपक्ष उम्‍मीदवार उतारने जा रहा है. इसके लिए इंडिया गठबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है.
  • कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे उम्‍मीदवार चुनने के लिए विभिन्‍न पार्टियों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं.
  • कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति पद पर विपक्ष के भावी उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र भी ले लिया है.  
नई दिल्‍ली :

उपराष्‍ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है. विपक्ष उपराष्‍ट्रपति पद के उम्‍मीदवार को चुनने के लिए अपना उम्मीदवार उतारने जा रहा है. इसके लिए इंडिया गठबंधन की अगले हफ्ते की शुरुआत में सोमवार 18 अगस्त को बैठक हो सकती है. इस बैठक में सहमति बनने के बाद उपराष्‍ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्‍मीदवार के नाम का ऐलान संभव है. 

उपराष्‍ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार उतारने को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के शीर्ष नेताओं के बीच बातचीत शुरू हो गई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे उम्‍मीदवार के चुनाव को लेकर विभिन्‍न पार्टियों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं.

खरगे को सौंपी गई थी जिम्‍मेदारी

पिछले हफ्ते राहुल गांधी के घर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई थी. इस बैठक में शामिल नेताओं ने कांग्रेस अध्‍यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को चुनाव को लेकर बातचीत करने की जिम्‍मेदारी सौंपी थी और कहा था कि विपक्ष को मजबूत उम्मीदवार उतारना चाहिए. 

जयराम रमेश ने लिया नामांकन पत्र

इस बीच कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति पद पर विपक्ष के भावी उम्मीदवार के लिए नामांकन पत्र भी ले लिया है.  

धनखड़ ने 21 जुलाई को दिया था इस्‍तीफा

भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए 21 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया. इसके बाद नया उपराष्‍ट्रपति चुनने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 
 

