MS Dhoni: युजवेंद्र चहल नहीं, धोनी ने इस खिलाड़ी को बताया टीम इंडिया का 'इंटरटेनमेंट पैकेज'

- पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली को मैदान के बाहर भी बेहतरीन इंसान और मनोरंजन का पिटारा बताया
- धोनी ने विराट कोहली की गायक, डांसर और नकल करने की क्षमताओं की खुले दिल से प्रशंसा की है
- विराट कोहली ने क्रिकेट मैदान पर सिराज और ईशान किशन की नकल कर अपनी मजेदार प्रतिभा दिखाई थी
MS Dhoni on Virat Kohli Team India Entertainer: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने एक इंटरव्यू के दौरान विराट कोहली की खासियतों की दिल खोलकर तारीफ की. उन्होंने कोहली को सिर्फ मैदान पर ही नहीं, बल्कि मैदान के बाहर भी एक बेहतरीन इंसान और मनोरंजन का पिटारा बताया. धोनी ने कहा, विराट कोहली बहुत अच्छे गायक हैं, वह बहुत अच्छे डांसर हैं, और नकल करने में भी माहिर हैं. वह बहुत मज़ेदार हैं और पूरी तरह से मनोरंजक हैं.” धोनी का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
वैसे विराट मैदान पर कई बार अपने इस अंदाज की भी झलक दिखाई है. चाहे वो सिराज का नकल हो या फिर ईशान किशन की नकल. क्रिकेट फील्ड पर विराट कोहली की आक्रामक बल्लेबाजी और जुनून भरे जश्न तो हर कोई जानता है, लेकिन धोनी के इस खुलासे ने उनके मल्टीटैलेंटेड खिलाड़ी की एक और झलक सामने रख दी है.
धोनी और कोहली की दोस्ती और आपसी सम्मान क्रिकेट जगत में किसी से छुपा नहीं है. दोनों खिलाड़ियों ने भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई हैं और जब साल 2019 के बाद एक वक्त ऐसा आया था जब विराट कोहली अपने खराब फार्म से जूझ रहे थे जिसके कुछ समय बाद विराट ने धोनी को लेकर प्रेस कांफ्रेंस में बताया था की मेरे मुश्किल समय में माही भाई ने मुझे कॉल किया था और हौसला बढ़ाया था, कोहली के इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं की दोनों के बीच कितनी मजबूत दोस्ती है.
