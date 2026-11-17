आखिरकार एमएस धोनी के आईपीएल करियर का समापन हो चुका है. आईपीएल के आगामी सीजन में वह अब बतौर खिलाड़ी नहीं बल्कि मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे. धोनी ने आईपीएल में 2008 से 2025 तक शिरकत किया. जहां वह कुल 278 मैच खेलने में कामयाब रहे. इस बीच उनके बल्ले से 242 पारियों में 38.30 की औसत से 5439 रन निकले. जिसमें 24 अर्धशतक शामिल हैं. एक मैच में खेली गई 84 रनों की नाबाद अर्धशतकीय पारी उनकी एक मैच में खेली गई सर्वोच्च अर्धशतकीय पारी रही. आईपीएल में उन्होंने 137.45 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए.

धोनी के बल्ले से निकला 264 छक्के और 375 चौके

धोनी के बल्ले से आईपीएल में कुल 264 छक्के और 375 चौके निकले. खबर लिखे जाने तक वह आईपीएल में सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले चौथे स्थान पर रहते हुए अपना सफर खत्म किया है. पहले स्थान पर क्रिस गेल का नाम आता है. गेल ने आईपीएल में कुल 142 मैचों में 357 छक्के लगाए हैं. वहीं माही के बल्ले से 278 मुकाबलों में 264 निकले.

पांच बार आईपीएल का खिताब जीतने में कामयाब रहे धोनी

महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने कुल पांच बार खिताब को अपने नाम किया. टीम ने उनकी अगुवाई में पहली बार 2010 में मुंबई इंडियंस को शिकस्त देते हुए खिताब पर कब्जा जमाया. इसके बाद 2011, 2018, 2021 और 2023 में भी ट्रॉफी पर कब्जा जमाने में कामयाब रही.

धोनी की कप्तानी में CSK ने आईपीएल में कब किसे हराया

2010 - सीएसके ने फाइनल में मुंबई इंडियंस को हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीता.

2011 - फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया.

2018 - दो साल के बैन के बाद वापसी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर तीसरी बार चैंपियन बनी.

2021 - फाइनल में कोलकाता नाइटराइडर्स को हराकर चौथी बार खिताब जीता.

2023 - फाइनल में गुजरात टाइटंस को हराकर पांचवीं बार आईपीएल की ट्रॉफी उठाई.