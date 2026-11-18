|स्टार्ट-अप का नाम
|सेक्टर
|निवेश वर्ष व माध्यम
|ताजा वैल्यूएशन / वित्तीय स्थिति (नवंबर 2026 तक)
|IPO / मौजूदा स्टेटस
|गरुड़ा एयरोस्पेस
|ड्रोन टेक / डिफेंस
|2022, 2024, 2025 (व्यक्तिगत)
|1.1% (रिपोर्टेड; ₹4 Cr 2024 ट्रेंच + पूर्व निवेश)
|OTC भाव ₹424–₹442/शेयर (₹2,247–2,303 Cr); FY26 रेवेन्यू ₹206 Cr, PAT ₹25.92 Cr
|अप्रैल 2026 में कॉन्फिडेंशियल DRHP फाइल; SEBI समीक्षा पूरी, Dec 2026 में ₹4,000–5,000 Cr वैल्यूएशन पर IPO संभावित
|ईमोटरैड
|इलेक्ट्रिक साइकिल (EV)
|2022 / 2024 (व्यक्तिगत)
|अनुमानित 3%–4% (मार्केट ब्लॉग अनुमान; आधिकारिक रूप से अघोषित)
|₹600–700 Cr मूल्यांकन (2025 अनुमान); FY24 रेवेन्यू ₹143.59 Cr
|सक्रिय; 2027–2028 तक IPO का लक्ष्य
|कुकू एफएम (कुकू टेक)
|ऑडियो व माइक्रो-ड्रामा
|मार्च 2026 (एंजेल)
|अघोषित
Oct 2025 सीरीज-C
$500M; FY26 रेवेन्यू ₹1,400 Cr (FY25 के ₹240 Cr से ~6–7x उछाल)
|जून 2026 में कॉन्फिडेंशियल DRHP फाइल; H2 FY27 में ₹15,000 Cr ($1.8B) वैल्यूएशन पर ₹2,500–3,500 Cr IPO का लक्ष्य
|एको
|डिजिटल इंश्योरेंस
|जुलाई 2025 (Midas Deals)
|अघोषित
|पिछला मूल्यांकन $1.4B; बीमा इकाई का FY26 शुद्ध मुनाफा ₹43.6 Cr (ग्रुप FY25 रेवेन्यू ₹2,837 Cr)
|H1 2027 में IPO की तैयारी; $2–2.5 बिलियन वैल्यूएशन पर $250–350M+ जुटाने की योजना
| सोलरस्क्वायर
|रूफटॉप सोलर
|जुलाई 2026 (Midas Deals)
|अघोषित
|जुलाई 2026 में $53M सीरीज-C (~₹510 Cr) के बाद $470 मिलियन वैल्यूएशन
|सक्रिय (ग्रीन एनर्जी व ब्रांड एंबेसडर करार)
|कार्स24
|यूज्ड कार मार्केटप्लेस
|अगस्त 2019 (सीरीज-D)
|अघोषित
|2021 पीक पर $3.3B; FY26 इंडिया रेवेन्यू ₹5,091.7 Cr (गिरावट), पर Q4 FY26 में ₹20 Cr कंपनी-स्तरीय Adj. EBITDA मुनाफा
|सक्रिय; IPO की तैयारी, पर रेवेन्यू घटने से निजी वैल्यूएशन में दबाव संभव
|होमलेन
|अगस्त 2021 व अगस्त 2025 (सीरीज-F)
|अघोषित
|Sep 2024 में ~$359M; Sep 2025 में ₹2,760 Cr ($291.79M) वैल्यूएशन; FY26 रेवेन्यू लगभग स्थिर
|सक्रिय; DesignCafe अधिग्रहण के बाद अगले 2 साल में IPO योजना
|खाताबुक
|मार्च 2020 (व्यक्तिगत)
|अघोषित
|$187M कुल फंडिंग, 5 करोड़+ डाउनलोड्स
|सक्रिय; DesignCafe अधिग्रहण के बाद अगले 2 साल में IPO योजना
|7इंक ब्रूज़ (कॉप्टर7)
|F&B (चॉकलेट व बेवरेज)
|2021 (सह-संस्थापक व निवेशक)
|अघोषित (सह-संस्थापक स्तर)
|करीब $7.4M फंडिंग; अंतिम ज्ञात वैल्यूएशन, $38 मिलियन
|सक्रिय
|सेंट्रिसिटी
|वेल्थ-टेक / फिनटेक
|सितंबर 2024 (Midas Deals)
|अघोषित
|$20M सीड राउंड में $125 मिलियन वैल्यूएशन
|सक्रिय (टियर-2/3 वेल्थ मैनेजमेंट विस्तार)
|रियल एस्टेट सर्विसेज
|मार्च 2025 (फैमिली ऑफिस)
|अघोषित
|125 शहरों में 20 करोड़ वर्ग फुट मैनेजमेंट
|सक्रिय; 3 साल में IPO लाने की योजना
|हाउस ऑफ बिरयान (एचओबी)
|क्लाउड किचन (फूड-टेक)
|जून/अगस्त 2025 (सीड/ग्रोथ)
|अघोषित
|5 साल में ₹500 Cr सालाना रेवेन्यू का लक्ष्य; दुबई विस्तार
|सक्रिय (मार्च 2026 में ब्रांड एंबेसडर के रूप में रोल बढ़ाया)
|रिगी
|क्रिएटर इकोनॉमी / माइक्रो-ड्रामा
|अक्टूबर 2023
|अघोषित
|2023 में ₹100 Cr राउंड; बाद में Google ने ₹670 Cr वैल्यूएशन पर 1.43% हिस्सा लिया
|सक्रिय (माइक्रो-ड्रामा व डिजिटल एंटरटेनमेंट)
|लाइटफ्यूरी गेम्स
|जनवरी 2026 (सीड राउंड)
|अघोषित
|$11 मिलियन सीड राउंड (Blume Ventures, रोहित शर्मा, बुमराह भी निवेशक
|सक्रिय (सितंबर 2026 में eCricket क्लोज्ड बीटा शुरू)
|हेल्थ-टेक / हॉस्पिटल्स
|दिसंबर 2025 (फैमिली ऑफिस)
|अघोषित
|AI-सक्षम अस्पताल मॉडल; 2030 तक 100 अस्पतालों (5,000 बेड्स) का लक्ष्य
|सक्रिय (बेंगलुरु में पहला 'जीरो वेट-टाइम' अस्पताल शुरू)
|एडटेक (AI इंग्लिश लर्निंग)
|सितंबर 2026 (एंजेल)
|अघोषित
|शुरुआती एंजेल व विस्तार चरण
|सक्रिय (ब्रांड एंबेसडर करार सहित)
|अक्टूबर 2022 व जून 2023
|अघोषित
|$2.59M कुल फंडिंग; FY25 रेवेन्यू ₹0–10 Cr ब्रैकेट
|सक्रिय
|तगड़ा रहो
|2023 (एंजेल)
|अघोषित
FY24 में 225% रेवेन्यू ग्रोथ
|सक्रिय
|इलेक्ट्रिक कैब सर्विस
|मई/जुलाई 2024 (फैमिली ऑफिस)
|अघोषित
|प्रमोटर कंपनी Gensol Engineering के कर्ज संकट के बाद 2025 में गंभीर पतन
|परिचालन बंद / कोलेप्स (निवेश मूल्य लगभग शून्य)
|रन एडम
|अगस्त 2018 (एंजेल)
|25%
|कुल $1.65M फंडिंग के बाद कारोबार ठप
|बंद (Out of Business — 29 जनवरी 2026, PitchBook)