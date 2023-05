Dhoni ने बंद कर ली थी आंखें, CSK के खेमें में छा गई थी खामोशी, कुछ ऐसा था आखिरी ओवर का रोमांच

MS Dhoni

MS Dhoni Reaction in Last over Goes Viral: बारिश से प्रभावित चेन्नई बनाम गुजरात के बीच रिज़र्व डे पर मुकाबला खेला गया और फिर बारिश ने मैच के बीच खलल डालने का काम किया जिसकी वजह सेजीत के लिये डकवर्थ लुईस प्रणाली के आधार पर चेन्नई को 15 ओवर में 172 रन का लक्ष्य मिला था. पासा पल पल पलटता रहा और मोहित शर्मा (Mohit Sharma) ने यार्कर की बौछार करके गुजरात की जीत पर लगभग मुहर लगा दी थी, लेकिन जडेजा (Ravindra Jadeja Winning Run vs GT) के इरादे कुछ और ही थे. चेन्नई को आखिरी दो गेंद पर दस रन की जरूरत थी और पांचवीं गेंद पर जडेजा ने लांग आफ पर छक्का जड़ डाला.