CSK vs RCB: विराट कोहली ने रचा इतिहास, 'यूनिवर्स बॉस' क्रिस गेल का T20 महारिकॉर्ड तोड़कर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

Virat Kohli Record of Most Sixes in a Single Venue in T20: IPL 2025 के 52वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉस हारकर एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार आगाज किया. चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया था. चेन्नई के खिलाफ विराट कोहली ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है.

बेंगलुरु के मैदान पर विराट कोहली Virat Kohli Record Most Sixes in a Single Venue in T20) ने टी20 क्रिकेट में एक ही मैदान पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. कोहली ने बेंगलुरु में (152 छक्के) लगाकर वेस्टइंडीज़ के दिग्गज क्रिस गेल के (151 छक्कों) के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है.

यह उपलब्धि विराट कोहली ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में हासिल की, जहाँ उन्होंने सिर्फ *33 गेंदों में 62 रन* की तूफानी पारी खेली. इस पारी में विराट ने 5 चौके और 5 छक्के लगाए और अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुँचाया. इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन के साथ ही कोहली ने IPL 2025 में 500 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया है, जिससे एक बार फिर साबित हो गया है कि क्यों उन्हें "रन मशीन" कहा जाता है.

बेंगलुरु के इस मैदान पर कोहली का जलवा हमेशा कायम रहा है और वो चेन्नई के खिलाफ सबसे ज्यादा 1146 रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं.

टी20 क्रिकेट में एक ही स्थान पर एमओएस के छक्के:

विराट कोहली - 152*, बेंगलुरु में

क्रिस गेल - 151, बेंगलुरु में