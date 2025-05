CSK vs RCB: विराट कोहली का IPL में ऐतिहासिक कारनामा, ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर दुनिया को चौंकाया, यकीन करना मुश्किल

Virat Kohli world record in T20 : आईपीएल 2025 के 52वें मैच में आरसीबी ने सीएसके को दो रन से हरा दिया. इस मैच में आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 33 गेंद पर 62 रन की पारी खेली. अपनी पारी के दौरान कोहली ने एक खास महारिकॉर्ड आईपीएल में बना दिया है. कोहली आईपीएल के इतिहास में किसी एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. विराट ने सीएसके के खिलाफ आईपीएल में अबतक 34 पारियों में कुल 1146 रन बनाने का कमाल कर दिखाया है. ऐसा कर कोहली ने डेविड वॉर्नर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. वॉर्नर ने आईपीएल में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए 26 पारी में कुल 1134 रन बनाए थे.

IPL में एक विरोधी टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन (Most Runs Against an Opponent in IPL)

1,146* – विराट कोहली Vs सीएसके (34 पारी)

1,134 – डी वार्नर Vs पीबीकेएस (26 पारी)

1,130 – विराट कोहली Vsडीसी (30 पारी)

1,104 – विराट कोहली Vs पीबीकेएस (34 पारी)

1,093 – डी वार्नर Vs केकेआर (28 पारी)

1,083 – रोहित शर्मा Vs केकेआर (35 पारी)

1,057 – एस धवन Vs सीएसके (29 पारी)

1,052 – रोहित शर्मा Vs डीसी (36 पारी)

1,021 – विराट कोहली Vs केकेआर (32 पारी)

इसके अलावा विराट कोहली आईपीएल इतिहास में CSK के खिलाफ 10 पचास से अधिक रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज भी हैं. उनसे पहले सीएसके के खिलाफ सबसे ज्यादा 50 प्लस का स्कोर शिखर धवन और रोहित शर्मा ने बनाया है. रोहित और धवन ने 9 बार यह कारनामा आईपीएल में सीएसके के खिलाफ किया है. धवन अब आईपीएल से अलग हो चुके हैं.

आईपीएल में CSK के खिलाफ सबसे ज्यादा 50+ का स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज

10* – विराट कोहली, 34 पारी (10 और 0)

9 – शिखर धवन, 29 पारी (8 अर्धशतक और एक शतक )

9 – रोहित शर्मा, 36 पारी (8 अर्धशतक और एक शतक )

9 – डेविड वार्नर, 21 पारी (9 और 0)

6 – केएल राहुल, 15 पारी (6 और 0)

5 – गौतम गंभीर, 16 पारी (5 और 0)

5 – शेन वॉटसन, 12 पारी (4 अर्धशतक और 1 शतक)

क्रिस गेल को पछाड़कर रचा इतिहास

इसके अलावा कोहली ने क्रिस गेल के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. विराट कोहली अब टी-20 क्रिकेट के इतिहास में किसी एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा रन छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में कोहली ने टी-20 में कुल 106 पारियां खेली है और 152 छक्के लगाने में सफल हो गए हैं. ऐसा कर कोहली ने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. कोहली से पहले क्रिस गेल के नाम टी-20 में किसी एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड दर्ज था.

क्रिस गेल ने एम.चिन्नास्वामी स्टेडियम, बेंगलुरु में 49 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 151 छक्के लगाए थे. अब कोहली ने गेल के इस महारिकॉर्ड को तोड़तकर अपना बना लिया है. इसके अलावा क्रिस गेल ने शेरे बांग्ला स्टेडियम में 45 पारियों में बल्लेबाजी करते हुए 138 छक्के लगाए थे. वहीं, एलेक्स हेल्स ने ट्रेंट ब्रिज में 135 छक्के, वानखेड़े में रोहित के नाम 122 छक्के और चिन्नास्वामी में एबी डिविलियर्स ने 120 छक्के लगाने में सफलता हासिल की है.

टी-20 में किसी एक वेन्यू पर सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज (Most T20 Sixes at a Venue)

52* – विराट कोहली चिन्नास्वामी में (106)

151 – क्रिस गेल चिन्नास्वामी में (49)

138 – क्रिस गेल शेरे बांग्ला में (45)

135 – एलेक्स हेल्स ट्रेंट ब्रिज में (109)

122 – रोहित शर्मा वानखेड़े में (90)

120 – एबी डिविलियर्स चिन्नास्वामी में (59)

मैच की बात करें तो आरसीबी ने चेन्नई सुपर किंग्स को बेहद रोमांचक मुकाबले में 2 रन से हरा दिया। शनिवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले गए इस मैच में बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 213 रन बनाए, जिसके जवाब में चेन्नई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट खोकर 211 रन ही बना सकी.