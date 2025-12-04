AUS vs ENG, 2nd Test: मिचेल स्टार्क ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ मचाई खलबली, बने टेस्ट इतिहास के सबसे महान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज

Mitchell Starc World record: ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. स्टार्क अब टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं. ऐसा कर स्टार्क ने वसीम अकरम के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. वसीम अकरम ने टेस्ट में 414 विकेट लिए हैं. वहीं, अब स्टार्क क ेनाम 415 विकेट दर्ज हो गए हैं. मिचेल स्टार्क ने एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में अकरम के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. स्टार्क ने हैरी ब्रूक को आउट कर वसीम के रिकॉर्ड से आगे निकल गए हैं. अब स्टार्क वसीम अकरम को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट के इतिहास के सबसे महान बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बन गए हैं.

Mitchell Starc passes Wasim Akram as the most prolific left-arm bowler in Test cricket history 🤩#Ashes | #MilestoneMoment | @nrmainsurance pic.twitter.com/gxzYjLGR2S — cricket.com.au (@cricketcomau) December 4, 2025

Mitchell Starc goes past Wasim Akram as the most prolific left arm quick of all time 👏 pic.twitter.com/CdTtnk51QH — 7Cricket (@7Cricket) December 4, 2025

बाएं हाथ के तेज गेंदबाजों की ओर से सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट

415 - मिचेल स्टार्क*

414 - वसीम अकरम

355 - चमिंडा वास

317 - ट्रेंट बोल्ट

313 - मिशेल जॉनसन

311 - जहीर खान

पहले ओवर में विकेट लेने का कारनामा

मिचेल स्टार्क ने अपने करियर में 26वीं बार पारी के पहले ओवर में विकेट लिया हैं तो वहीं, टेस्ट पारी के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर मिशेल स्टार्क ने 9वीं बार विकेट लेने का कमाल कर दिखाया है. मिचेल स्टार्क ने अपने करियर में 26वीं बार पारी के पहले ओवर में विकेट लिया हैं तो वहीं, टेस्ट पारी के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर मिशेल स्टार्क ने 9वीं बार विकेट लेने का कमाल कर दिखाया है.

Mitchell Starc, the greatest bowler of this generation. 🐐 pic.twitter.com/HS99mUIOMb — Rio. (@drivexnolook) December 4, 2025

बता दें कि स्टार्क टेस्ट में पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं. इस मामले में पहले नंबर पर जेम्स एंडरसन हैं जिन्होंने टेस्ट में पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए अपने करियर में कुल 29 विकेट लेने में सफलता हासिल की है.

दूसरी ओर एशेज के दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज स्टार्क ने कमाल करते हुए ये खबर लिखे जाने तक तीन विकेट चटका चुके हैं.

ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन

जेक वेदरल्ड, ट्रैविस हेड, मार्नस लाबुशेन, स्टीवन स्मिथ (कप्तान), कैमरन ग्रीन, जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), माइकल नेसर, मिचेल स्टार्क, स्कॉट बोलैंड, ब्रेंडन डॉगेट

इंग्लैंड प्लेइंग इलेवन

जैक क्रॉली, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स (कप्तान), जेमी स्मिथ (विकेट कीपर), विल जैक्स, गस एटकिंसन, ब्रायडन कार्स, जोफ्रा आर्चर