Morne Morkel Big Statement After Victory Against Pakistan: भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मॉर्ने मोर्कल ने तिलक वर्मा और शिवम दुबे की जमकर सराहना की है. उन्होंने मैच के बाद कहा हम मैच में थोड़ा पीछे चले गए थे, लेकिन तिलक (तिलक वर्मा) और शिवम (शिवम दुबे) ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की.

'हार्दिक के चोटिल होने...', फाइनल में जो साबित हुआ तुरुप का पत्ता, उसको लेकर कोच ने दिया बड़ा बयान
Morne Morkel
  • टीम इंडिया ने दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए एशिया कप 2025 के फाइनल में पांच विकेट से जीत हासिल की
  • भारतीय टीम ने शुरुआती चार ओवरों में तीन महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बाद पारी को मजबूती दी थी
  • तिलक वर्मा और शिवम दुबे ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर टीम को संकट से उबारने में अहम भूमिका निभाई
Morne Morkel Big Statement After Victory Against Pakistan: टीम इंडिया ने एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया है. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 28 सितंबर को भारत और पाकिस्तान एक बीच दुबई में खेला गए. जहां भारतीय टीम ने पांच विकेट से जीत हासिल की. लक्ष्य का पीछा करते हुए एक समय पर टीम इंडिया संकट में नजर आ रही थी. भारतीय टीम ने शुरुआती चार ओवरों में ही महज 20 रन के कुल योग पर अपने तीन बड़े विकेट गंवा दिए थे. उसके बाद क्रीज पर आए संजू सैमसन (24) ने तिलक वर्मा (नाबाद 69) के साथ पारी को संवारने का जिम्मा उठाया. भारतीय टीम अभी ट्रैक पर लौट ही रही थी कि सैमसन भी अबरार अहमद के चंगुल में फंस गए. हालांकि, उसके बाद मैदान में उतरे शिवम दुबे (33) ने ना केवल तिलक वर्मा का बखूबी साथ निभाया. बल्कि विकट परिस्थितियों में कुछ अच्छे शॉट्स लगाते हुए टीम इंडिया की जीत भी सुनिश्चित कर दी. 

फाइनल मुकाबले में तिलक वर्मा और शिवम दुबे की सूझबूझ भरी पारी को देखकर टीम इंडिया के गेंदबाजी कोच मॉर्ने मोर्कल भी काफी पसन्न नजर आए. मैच के बाद उन्होंने दोनों खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा, 'हम मैच में थोड़ा पीछे चले गए थे, लेकिन तिलक (तिलक वर्मा) और शिवम (शिवम दुबे) ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की.'

शिवम दुबे की सराहना करते हुए मॉर्ने मोर्कल ने कहा, 'दुबे ने गेंदबाजी में बेहतरीन प्रदर्शन किया. टूर्नामेंट के आगाज से पहले हमने बातचीत की थी कि जरूरत पड़ने पर उन्हें गेंदबाजी भी करनी पड़ सकती है. हार्दिक (हार्दिक पंड्या) के चोटिल होने के बाद आज उनके ऊपर यह जिम्मेदारी भी थी.'

