'उन्होंने हाल ही में...', एशिया कप से पहले मोर्ने मोर्कल ने पाकिस्तान टीम को लेकर दे दिया बड़ा बयान

Morne Morkel Big Statement on Pakistan Team Asia Cup 2025: भारतीय गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल ने कहा कि उनकी टीम आगामी पुरुष टी20 एशिया कप अभियान में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हल्के में नहीं लेगी. उन्होंने आगे कहा कि वे अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित करते हुए उनका सम्मान करने के महत्व को समझते हैं. भारत अपने ग्रुप ए अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई में संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ करेगा, और उसके बाद 14 और 19 सितंबर को क्रमशः दुबई और अबू धाबी में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान और ओमान के खिलाफ मैच खेलेगा.

"निश्चित रूप से, उन्होंने अपने क्रिकेट में काफी प्रगति की है. उन्होंने हाल ही में अच्छा क्रिकेट खेला है और हम इस चुनौती के लिए उत्साहित हैं. हम इसके लिए उत्सुक हैं और निश्चित रूप से उन्हें हल्के में नहीं लेंगे. हम जिन भी विरोधियों के खिलाफ खेलते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ भी यही बात लागू होगी."

"हम अपनी पूरी तैयारी करते हैं. हम जानते हैं कि हमें किस तरह का और किस तरह का क्रिकेट खेलना है. ज़रूरी है कि हम इसी पर ध्यान दें और विरोधी टीम की ज़्यादा चिंता न करें. हां, हम उनकी ताकत का विश्लेषण करेंगे, उनकी कमज़ोरियों पर गौर करेंगे, लेकिन यह वही है जिस पर हमारा नियंत्रण है. हम अपनी तीव्रता पर नियंत्रण रख सकते हैं, हम दिन के अंत में अपने प्रदर्शन पर नियंत्रण रख सकते हैं और मुझे लगता है कि इस पर ध्यान देना ज़रूरी है," मोर्केल ने सोमवार को आईसीसी अकादमी में भारत के अभ्यास सत्र से इतर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा.

दुबई पहुंचने के बाद से तैयारियों पर बात करते हुए, पाकिस्तान के गेंदबाज़ी कोच रह चुके मोर्केल ने कहा, "अभी तक काफ़ी गर्मी और पसीना रहा है, लेकिन मज़ा आया है. हमारे पास यहां एक बहुत ही रोमांचक सफ़ेद गेंद वाली टीम है, और हम वाकई अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं. लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक हमारी तैयारी शानदार रही है. मैं पहले मैच का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूं." जनवरी में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू मैदान पर 4-1 से टी20I सीरीज़ जीतने के बाद भारत की टी20I टीम के फिर से एकजुट होने पर, मोर्केल ने कहा कि अभ्यास के स्तर को मैच के दिनों जैसा बनाने पर ज़ोर दिया गया है.

"मुझे लगता है कि यह एक अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए यह सुनिश्चित करना ज़रूरी है कि जब हम अभी काम करें, तो हम इसे और बढ़ाएं, और एक निश्चित तीव्रता से प्रशिक्षण लें. फिर एक बार जब आप भारतीय जर्सी पहन लेते हैं, तो फिर मैच की तैयारी शुरू हो जाती है. मुझे पूरा यकीन है कि एक बार जब वे जीत हासिल कर लेंगे, तो ये खिलाड़ी मैदान पर उतरने, खेलने और टीम के लिए दमदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार होंगे."

"मुझे लगता है कि टी20 क्रिकेट कई टीमों को एक-दूसरे के करीब लाता है. फिर से, हमारे लिए परिस्थितियों और विकेट के खेलने के तरीके को जल्दी से समझना बहुत ज़रूरी होगा. हम आज रात पहली बार पिच पर नज़र डालेंगे और फिर उसके अनुसार ढलने की बात होगी."

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि इन खिलाड़ियों ने अब तक हमारे लिए काफ़ी टी20 क्रिकेट खेला है और इन सभी की क्षमताएं अलग-अलग हैं. अब बात बस मैच के दिन की है, हम कितनी जल्दी परिस्थितियों के अनुसार ढल सकते हैं और फिर उसी के अनुसार प्रदर्शन कर सकते हैं."

भारतीय टीम प्रबंधन ऑलराउंडरों और पार्ट-टाइम गेंदबाज़ों को गेंदबाज़ी में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने पर ज़ोर दे रहा है और मोर्केल ने कहा कि इससे कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए विकल्प बढ़ गए हैं. "मेरे लिए, शिवम (दुबे) जैसे गेंदबाज़ को देखना हमेशा महत्वपूर्ण होता है जो चार ओवर गेंदबाज़ी कर सकता है. मैं हमेशा ऑलराउंडरों या खिलाड़ियों को दोनों कौशलों पर कड़ी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं. कभी-कभी खिलाड़ी थोड़े शरारती हो जाते हैं और अभ्यास करते हैं या सिर्फ़ एक पर ध्यान केंद्रित करते हैं. इस माहौल में, हम कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते."

"उस दिन, हमें किसी ऐसे खिलाड़ी की ज़रूरत होगी जो हमारे लिए काम करे और परिस्थितियां किसी और की तुलना में उसके ज़्यादा अनुकूल हो सकती हैं. हमारे लिए, यह पेशेवर होने और गुणवत्तापूर्ण काम करने की ज़िम्मेदारी लेने के बारे में है. जिस दिन सूर्या आपको काम करने के लिए बुलाते हैं, आप उसे करने के लिए तैयार रहते हैं."

"जब टी20 क्रिकेट में मेरे लिए भूमिका की बात आती है, तो सबसे पहले आप स्कोरबोर्ड देखते हैं. एक गेंदबाज़ के तौर पर, आपको खुद को यह बताना होगा कि अभी क्या ज़रूरी है - विकेट लेना या कुछ डॉट बॉल निकालना वगैरह. लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जितने ज़्यादा खिलाड़ी दिन के अंत में कप्तान को जल्दी ओवर डालने का विकल्प दे सकते हैं, वह निश्चित रूप से एक बेहतरीन स्थिति है."

"हां, हमारे पास अग्रिम पंक्ति के खिलाड़ी होंगे जिन पर हम आक्रमण कर सकते हैं. लेकिन अगर हम अंशकालिक खिलाड़ियों को काम के लिए तैयार करते रहें, तो इससे हमें चयन और इस तरह के अन्य विकल्पों के संयोजन के मामले में और भी कई विकल्प मिलेंगे. इसलिए यह महत्वपूर्ण है - एक बार खिलाड़ियों के पास इस तरह के कौशल आ जाएं, तो उस पर रोज़ाना काम करते रहना, सुधार करना और बेहतर होते जाना," उन्होंने निष्कर्ष निकाला.

